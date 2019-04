Dorota Sopart-Wróblewska i Małgorzata Załubska z komitetu strajkowego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach

W Jelczu-Laskowicach strajkować wszyscy chcą, nie wszyscy mogą

W Jelczu-Laskowicach strajkuje m.in. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2. Dyrektor placówki Agata Skierska potwierdziła nam, że do protestu przyłączyło się 90% nauczycieli. Oprócz tego część przebywa na zwolnieniach. Jeśli chodzi o pracowników obsługi, z 12 zatrudnionych osób, strajkuje 11. Przed 8:00 w szkole pojawiło się jedno dziecko. Szkoła zapewniła mu opiekę.

– To nas po prostu boli – powiedziała szefowa komitetu strajkowego PSP nr 2 Dorota Sopart-Wróblewska, odpowiadając na pytanie o porozumienie rządu i związku zawodowego „Solidarność”. – Słowo „solidarność” się zdewaluowało, dlatego wolimy mówić, że jesteśmy razem, zamiast powtarzać, że jesteśmy solidarni.

Nie strajkują za to nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Jelczu-Laskowicach. W tej placówce w spór zbiorowy weszła jedynie „Solidarność”. Wśród pracowników czuć rozgoryczenie. Dlatego do kolegów i koleżanek z innych szkół piszą oświadczenie i mówią wprost: – Jesteśmy z Wami! Nie możemy przyłączyć się do strajku tylko i wyłącznie ze względów proceduralnych. W pełni popieramy postulaty ZNP i FZZ.

