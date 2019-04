Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Wierzbnie przyłączyli się do strajku .

W gminie Domaniów strajkują prawie na 100%

Szkoły z gminy Domaniów przystąpiły do strajku

*

W gminie Domaniów są dwie szkoły podstawowe podległe samorządowi. Obie w poniedziałek rano przystąpiły do ogólnopolskiego strajku. W podstawówce im. Jana Pawła II w Domaniowie oprócz dyrektorki do protestu przystąpiło 100 % zatrudnionych – nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. W sumie 28 osób, które tego dnia powinny podjąć pracę. Solidarność z nauczycielami wykazali rodzice uczniów uczęszczających do tej placówki. Dzisiaj do szkoły nie przyszło ani jedno dziecko.

*

Podobna sytuacja jest w szkole podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wierzbnie. Tutaj na 100 procent zatrudnionych do strajku oprócz szefa placówki nie przystąpiły tylko trzy osoby: – wicedyrektor, katecheta i jedna z pań sprzątających. – Wszyscy nauczyciele opowiedzieli się za strajkiem i zgodnie do niego przystąpili – mówi Andrzej Harbuz, prezes ZNP w Domaniowie, nauczyciel matematyki w SP w Wierzbnie. – Jeżeli chodzi o rodziców uczniów to nie wszyscy popierają strajk nauczycieli, a nawet są mu przeciwni, ale zdecydowana większość jest po naszej stronie, bo widzą, że poszczególne rządy traktują dzieci jak zabawki, a oświatę jak poletko doświadczalne. My poprzez ten strajk chcemy to naprawić i spowodować, aby nauczycieli zaczęto traktować poważnie, bo obecnie trudno się oprzeć wrażeniu, że Ministerstwo Edukacji Narodowej żyje w innej Polsce niż my wszyscy.

*

Prezes tłumaczy, że w tym strajku nie chodzi tylko o płace, ale też zmianę systemowego podejścia do oświaty. Jego zdaniem obecna sytuacja w szkołach rozstrzygnie się w ciągu czterech pięciu najbliższych dni …

*

W środę 10 kwietnia ma się rozpocząć sprawdzian gimnazjalisty. Czy się odbędzie, a jeżlei tak, to jak będzie wyglądał i kto go przeprowadzi – dyrektorzy obu placówek nie umieli nam dzisiaj odpowiedzieć na te pytania.

*

Więcej w papierowym wydaniu „Powiatowej” w najbliższy czwartek:.

*

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Wierzbnie przyłączyli się do strajku .

Kategoria artykułu: Ważne