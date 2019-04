Byłem naiwny. Przepraszam Was za nieetyczne zachowania niektórych dyrektorów oławskich szkół i przedszkoli

List od Andrzeja Kupczaka otrzymaliśmy tuż przed północą 7 kwietnia

Przepraszam za naiwność!

Zwracam się do moich Koleżanek i Kolegów, którzy jeszcze przed 8 kwietnia 2019 roku zdeklarowali swój udział w organizowanym przez Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego strajku.

Przepraszam Was!

W swojej naiwności wierzyłem i co gorsza przekonałem do tego Zarząd Oddziału ZNP w Oławie, że wcześniejsze, wcześniej niż przewiduje to ustawa, poinformowanie dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych o osobach deklarujących udział w zorganizowanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego strajku przyczyni się do ułatwienia działań dyrektorom tych placówek. Pisała o tym Gazeta Powiatowa w ostatnim numerze.

Stało się inaczej. Część dyrektorów wykorzystała otrzymane od komitetów strajkowych listy do wywierania indywidualnych nacisków na pracowników deklarujących udział w strajku. Niektórzy z nich wpisali się w rolę organizatorów strajku, proponując swoim pracownikom prowadzenie strajku rotacyjnego. Swoje propozycje wspierali obietnicami dodatkowego wynagrodzenia dla tych, którzy przystąpią, od 8 kwietnia do pracy. Działania te bardzo nadużywają zaufania, jakim oławski Związek Nauczycielstwa Polskiego darzył dyrektorów oławskich szkół i przedszkoli. Okazało się, że część z nich na to zaufanie nie zasługiwała.

Przepraszam wszystkich i przepraszam każdego z osobna, z tych pracowników szkół i przedszkoli, którzy spełniając naszą prośbę narażeni zostali na bezprawne namowy, naciski i niewygodne rozmowy ze swoimi pracodawcami. Wyrażam nadzieję, że pozostaliście wierni swoim pierwotnym decyzjom. Dziękuję, jeśli tak się stało.

Andrzej Kupczak – prezes Oddziału ZNP w Oławie

