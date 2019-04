Te miejsca parkingowe są zbyt wąskie, bardzo łatwo uszkodzić auto, zahaczyć o lusterko, szczególnie jeśli ktoś chce zaparkować SUV-em - mówi Katarzyna

Korzystają z parkingu… na wciągniętym brzuchu

Oława. – Koleżanka wchodziła do samochodu przez bagażnik – mówi Katarzyna. – Nie miała innego wyjścia, bo na tym parkingu jest po prostu ciasno. Wystarczy, że staną obok siebie dwa duże auta i trzeba się sporo namęczyć, aby wysiąść lub wsiąść

Parking na Różanej – na tę inwestycję czekało wielu kierowców, którzy zostawiali auta pod dworcem lub w pobliskim parku i do pracy jechali pociągiem. Nowe miejsce do użytku oddano w październiku 2018. Już wtedy mieszkańcy zwrócili uwagę na problem. Kiedy miasto opublikowało na swoim profilu na Facebooku zdjęcie nowego parkingu z informacją, że można z niego korzystać, odezwali się ci, którzy już skorzystali.

– Fajne miejsce, szkoda, że samochody nie mieszczą się w liniach – pisał Sebastian. – Wiem, że nie muszą, ale skoro już ktoś je namalował, to mógł to zrobić z głową, a nawet jak samochód się zmieści w liniach, to ciężko otworzyć drzwi. Brawa dla autora tego super projektu.

– Miejsca parkingowe zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi normami – odpowiedział urzędnik.

Sebastian reaguje: – To chyba jeżdżę zbyt dużym samochodem, nie wiedziałem, że sedan z 2005 roku nie będzie się mieścił na parkingu wybudowanym w 2018 roku, chyba muszę zmienić auto albo się przeprowadzić.

Małe auta, takie jak ten matiz po środku, mieszczą się idealnie, ale kierowcy tych większych ratują się, stając na liniach lub poza nimi. – Nikt nie chce mieć obitego auta – dodaje Katarzyn

