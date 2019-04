Napijemy się „Oławskiej”. Ile to kosztowało?

OŁAWA. Na placu Zamkowym stanęło poidełko z bieżącą wodą do picia

Jest to już kolejne tego typu urządzenie w Oławie. Pierwsze poidełko jest w strefie relaksu przy skrzyżowaniu ulic Zacisznej i Iwaszkiewicza. W planach urzędników są kolejne tego typu urządzenia w mieście. Warunkiem powstania jest odpowiednia infrastruktura, dostęp do bieżącej wody oraz kanalizacji. Nowe poidełko na placu Zamkowym zacznie służyć mieszkańcom w kwietniu. Koszt inwestycji to 9200 zł

Kategoria artykułu: Ważne