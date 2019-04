Basiura na ławie oskarżonych

WROCŁAW. Z sądu. Akt oskarżenia będzie odczytany w maju. Obaj oskarżeni o udział w zbrodni miłoszyckiej nie przyznają się do winy. Grozi im dożywocie

W lutym prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko Norbertowi Basiurze (zgodził się na publikację swojego wizerunku) i Ireneuszowi M. za brutalny gwałt i morderstwo 15-letniej Małgosi w Miłoszycach – wcześniej za tę zbrodnię niesłusznie skazano Tomasza Komendę, odsiedział 18 lat.

4 kwietnia przed Sądem Okręgowym odbyła się pierwsza rozprawa, tzw. organizacyjna – sąd ustalał, jak i kiedy będą kolejne posiedzenia. – Chcemy, by w miesiącu odbywały się przynajmniej trzy – mówił sędzia Marek Poteralski. Stąd wcześniejsze uzgodnienia co do terminów, aby nie trzeba było wysyłać pocztą standardowych wezwań, co na pewno wydłużyłoby proces. Pierwszą rozprawę zaplanowano na początek maja – wtedy ma być odczytany akt oskarżenia i rozpoczną się przesłuchania. Obrońcy zapowiedzieli wnioski o przeprowadzenie ponownych badań biologicznych na okoliczność śladów genetycznych, znalezionych na ubraniu zamordowanej Małgosi. Obrońca Ireneusza M. obok ponownego przebadania DNA wnioskował też przesłuchanie biegłych, którzy dopasowali do uzębienia jego klienta śladu ugryzienia na ciele Małgosi, jakie pozostawił sprawca. Więcej za tydzień w papierowym wydaniu „Powiatowej”

