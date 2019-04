Strajk coraz bliżej! Na szkołach wywieszają apele do rodziców!

Informacje o strajku i apele do rodziców, aby 8 kwietnia zapewnić opiekę dzieciom – wiszą już m.in. na drzwiach Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologicznej, na Szkole Podstawowej nr 8 i Przedszkolu Miejskim nr 1. Jeśli dojdzie do strajku wyślecie swoje dzieci do szkoły, czy zapewnicie im opiekę? Czekamy na wasze komentarze.

Przypominamy, że prawo przewiduje zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8 roku życia. Ale rodzice tych starszych muszą się głowić, jak zapewnić opiekę. Teoretycznie jeśli uczeń przyjdzie do szkoły w czasie strajku, zająć się nim musi dyrekcja, ale to nie będzie łatwe, jeśli przykładowo jedna osoba będzie musiała odpowiadać za 150 uczniów.

W najnowszym wydaniu na stronach 3 i 11 piszemy o przygotowaniach do strajku. Gazetę można również kupić w formie e-wydania, już teraz: https://eprasa.pl/news/gazeta-powiatowa-wiadomo%C5%9Bci-o%C5%82awskie/2019-04-04

Kategoria artykułu: Ważne