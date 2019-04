Agnieszka Mikołajek jest powiatową koordynatorką partii Wiosna. Obok niej na zdjęciu Robert Biedroń oraz Michał Syska, który przyjedzie do Oławy

Partia Biedronia zaprasza na spacer!

Kandydaci Wiosny w Oławie. Koordynatorka powiatowa partii Roberta Biedronia zaprasza mieszkańców na wiosenny spacer ulicami miasta

– Oławianki i oławianie, zapraszamy was na wiosenny spacer ulicami waszego miasta, podczas którego, będziecie mogli okazać wsparcie Wiośnie i złożyć podpisy, które umożliwią start ugrupowania do Parlamentu Europejskiego – mówi Agnieszka Mikołajek. – Co więcej, będzie można na żywo porozmawiać z czołowymi kandydatkami i kandydatami z naszego okręgu.

Swoją obecność potwierdzili Krzysztof Śmiszek – „jedynka” Wiosny do Parlamentu Europejskiego. Prawnik, doktor nauk prawnych, działacz na rzecz praw człowieka i praw mniejszości. Pomysłodawca i współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego – ogólnopolskiego stowarzyszenia prawników i prawniczek działających na rzecz równości i niedyskryminacji.

Będzie również Katarzyna Lubiniecka-Różyło – „dwójka” Wiosny do Parlamentu Europejskiego. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Przez ponad 20 lat pracowała jako dziennikarka i redaktorka we wrocławskim oddziale „Gazety Wyborczej”. Prezeska Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet, działaczka na rzecz równego traktowania, aktywistka, feministka.

Trzecim kandydatem, który odwiedzi Oławę, jest Michał Syska – „piątka” Wiosny do Parlamentu Europejskiego, prawnik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył też Podyplomowe Studia „Prawa i Wolności Człowieka” organizowane przez Polską Akademię Nauk i Helsińską Fundację Praw Człowieka, a także Szkołę dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych prof. Zbigniewa Pełczyńskiego. Dyrektor Ośrodka Myśli Społecznej im. F. Lassalle`a we Wrocławiu. Działacz społeczny.

Spacer rozpocznie się w najbliższą sobotę o godz. 10:00 na ulicy Sportowej. Dalej kandydaci przejdą przez ulicę 3 Maja, Głowackiego, plac Zamkowy, Rynek, 11 listopada oraz Miasteczko. O 12:00 w Rynku odbędzie się konferencja prasowa.

(kt)

