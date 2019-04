Zdjęcie ilustracyjne

Same dziury i sypiący się asfalt. List czytelnika

Publikujmy list czytelnika. „Uprzejmie proszę o niezwłoczne podjęcie czynności zmierzających do wymiany nawierzchni drogi powiatowej 1548D na trasie od Minkowic Oławskich do skrzyżowania z drogą wojewódzką 396 oraz o informację, jakie na chwilę obecną poczynione zostały kroki w celu wymiany nawierzchni tej drogi.

Stan techniczny nawierzchni tego odcinka był tematem niejednokrotnie poruszanym przez Gazetę Powiatową-Wiadomości Oławskie, a także przez komentujących użytkowników na portalu społecznościowym Facebook, gdzie Gazeta Powiatowa pod artykułem na temat stanu drogi powiatowej 1548D, zadała pytanie „która z dróg jest Waszym zdaniem najgorsza”. Użytkownicy jednoznacznie wskazali, że z dróg powiatowych w powiecie oławskim, drogą która jest w najgorszym stanie, jest droga powiatowa 1548D. Oto link do artykułu:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2013569078719741&id=145110735565594

Pragnę nadmienić, że poruszając się po tej trasie, jadąc od Minkowic Oławskich do skrzyżowania z drogą wojewódzką 396 nie ma możliwości bezpiecznego przejazdu prawym pasem ruchu z uwagi na stan techniczny (same dziury i sypiący się asfalt, a także pagórki) przez co wszyscy kierowcy są zmuszeni do poruszania się wyłącznie lewym pasem, co stwarza bezpośrednie zagrożenie. To wszystko jest spowodowane tym, że ta droga nie była remontowana chyba nigdy i spokojnie można ją nazywać najgorszą drogą powiatową w powiecie oławskim.

Łatanie tego odcinka jest niecelowe, ponieważ znajduje się ona w tak TRAGICZNYM stanie technicznym, że środki przeznaczone na remont, znacznie mogłyby przekroczyć koszt całkowitej wymiany nawierzchni, która jest niezbędna i powinna zostać niezwłocznie zrobiona.

Proszę pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie o przekazanie treści niniejszego e-maila do wiadomości staroście Zdzisławowi Brezdeń.”

