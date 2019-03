Plac widmo. Zniknie czy zostanie?

Oława. Nie jest wesoło. Urządzenia są stare, mocno wyeksploatowane, a najwięcej czasu na placu zabaw spędzają miłośnicy picia alkoholu, a nie rodziny z dziećmi. Mieszkańcy chcą zmian, ale jest problem

Ojciec kilkuletniego chłopca napisał do redakcji w sprawie placu zabaw przy ulicy 11 Listopada. Najpierw był zaniepokojony, że miejsce do zabawy może być całkowicie zlikwidowane, kilka miesięcy później zauważył, że miasto systematycznie doposaża inne place zabaw, a tego w samym centrum zupełnie nie widzi. – To jeden z największych, a całkowicie zapomniany przez włodarzy i od kilku lat nieremontowany i niedoposażany – mówi mieszkaniec. – Na placu najlepiej wieczorami bawi się młodzież, co widać następnego dnia po rozrzuconych butelkach i mapie zagrożeń policji. To jest też dobre miejsce dla mieszkańców z pieskami… Plac znajduje się z tyłu kościoła MBP między ulicą Kościelną a 11 Listopada, byłby idealną alternatywa dla przepełnionego tzw. Miasteczka Ruchu, gdzie w niektóre dni w kolejce czeka się na skorzystanie z nowych urządzeń.

Kategoria artykułu: Ważne