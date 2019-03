Bezpieczny kierowca w Jelczu-Laskowicach

Bezpieczny Kierowca inauguruje szkolenia w Jelczu – Laskowicach

Blisko 40-osobowa grupa kierowców z Jelcza – Laskowic przeszła pierwsze z dwóch bezpłatnych szkoleń w ramach akcji „TOYOTA Bezpieczny Kierowca”. Po raz pierwszy Akademia Bezpiecznej Jazdy Piotra Starczukowskiego realizuje kampanię w tym regionie Dolnego Śląska. Nieustannie modyfikowany program edukacyjny z 14 – letnią tradycją obejmuje część teoretyczną, związaną z m.in. udzielaniem pierwszej pomocy oraz praktyczne ćwiczenia na placu manewrowym. Kolejne spotkanie już 7 kwietnia!

W niedzielę, 24 marca akcja „TOYOTA Bezpieczny Kierowca” z dużym entuzjazmem została przyjęta w Jelczu – Laskowicach. Do uczestnictwa w kampanii społecznej, którą Akademia Bezpiecznej Jazdy Piotra Starczukowskiego realizuje od 2006 roku, dzięki wsparciu fabryki Toyota Motor Manufacturing Poland oraz Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, zgłosiło się 3 razy więcej chętnych niż przewidują tegoroczne założenia. Ostatecznie do programu edukacyjnego zakwalifikowały się 72 osoby, które przejdą cykl szkoleniowy w dwóch terminach.

Pierwszy kurs w Jelczu – Laskowicach już za nami. W niedzielę, 24 marca uczestniczyło w nim 36 osób. W tej grupie byli zarówno pracownicy fabryki Toyota Motor Manufacturing Poland, jak i mieszkańcy Jelcza – Laskowic. Podobna grupa spotka się 7 kwietnia. Obie zrealizują identyczne programy szkoleniowe, składające się z dwóch bloków. Pierwszy z nich to część teoretyczna, w trakcie której poruszane są zagadnienia związane m.in. z przepisami ruchu drogowego, udzielaniem pierwszej pomocy oraz zwróceniem uwagi na zachowania, które doprowadzają do wypadków drogowych.

Niewątpliwie najciekawszą część szkolenia stanowi jednak praktyczne szlifowanie techniki jazdy. Tutaj pod okiem wykwalifikowanej kadry, każdy uczestnik przechodzi indywidualnie proces dokształcania i eliminowania złych nawyków za kierownicą.

– Przez lata wypracowaliśmy autorską metodę, która następnie stwarza możliwości samokształcenia w zakresie techniki jazdy. Najpierw każdy kursant ćwiczy płynną jazdę, hamowanie w nagłych wypadkach i na śliskiej nawierzchni czy omijanie przeszkody. Następnie realizuje zadania konkursowe, na podstawie których widzimy w jakim stopniu dana osoba kontroluje pojazd, czyli na jakim poziomie ma przyswojoną technikę jazdy. Ostatni etap to wspólne wyciąganie wniosków i wskazanie kierunku rozwoju – tłumaczy Piotr Starczukowski pomysłodawca akcji „TOYOTA Bezpieczny Kierowca”, instruktor jazdy, były kierowca rajdowy.

Najlepsi uczestnicy każdego ze szkoleń mogą zakwalifikować się do konkursu „TOYOTA Bezpieczny Kierowca”, w którym walczą o prestiżowy tytuł i nagrody. I wiadomo już, że z Jelcza – Laskowic do dalszego etapu przechodzą: Magdalena Osmańska, Alicja Ginalska, Katarzyna Religa, Sylwia Kołodziej, Alicja Chmura, Agata Wiklik-Szczeblewska, Magdalena Kaczmarek, Paweł Tomczak, Rafał Poszwa, Jarosław Kołodziej, Grzegorz Napierała, Artur Skurjat, Damian Malinowski, Grzegorz Gajek.

– Uczestnictwo w szkoleniu „TOYOTA Bezpieczny Kierowca” to naprawdę bardzo cenne doświadczenie. Zaskakujące jest to, jak jak wiele spraw związanych z jazdą samochodem bagatelizuje się w codziennym zabieganiu. Samochód traktuje się jak zwykły środek lokomocji i często myśl o naszej odpowiedzialności na drodze schodzi na dalszy plan. Instruktorzy przekazali nam mnóstwo uwag, podpowiedzieli jak niektóre manewry wykonać prościej i szybciej. Ja jestem mile zaskoczona, że tak dobrze poszło mi w konkursie – mówi Alicja Chmura, która powalczy w finale akcji.

Przed wyłonioną grupą finalistów jeszcze rozgrywki podczas „Moto-Majówki” (4 maja) w Starej Kopalni w Wałbrzychu oraz ostateczne starcie w czasie „Dolnośląskiego Rajdu o Kropelce” (22 czerwca) w Świdnicy.

Kampania społeczna i konkurs „TOYOTA Bezpieczny Kierowca” realizowana jest od 14 lat. Każdego roku bezpłatnie szkoli ok. 200 osób. Trzeba podkreślić, że to jedyne, konsekwentne i długotrwałe przedsięwzięcie na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym na Dolnym Śląsku, a może nawet w kraju. Akcja Akademii Bezpiecznej Jazdy Piotra Starczukowskiego oraz fabryki Toyota Motor Manufacturing Poland jest m.in. finalistą ogólnopolskiego konkursu Orlen. Bezpieczne drogi, firmowanego przez Krzysztofa Hołowczyca. „TOYOTA Bezpieczny Kierowca” to laureat w kategorii najlepsza inicjatywa lokalna.

Dzięki zaangażowaniu sponsorów, działania prowadzone w ramach akcji „TOYOTA Bezpieczny Kierowca” są zawsze bezpłatne dla uczestników. Na szkolenie zakwalifikować się można wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej konkursu (www.bezpieczny-kierowca.pl). Warunek konieczny to prawo jazdy kategorii.

Źródło: Akademia Bezpiecznej Jazdy

Kategoria artykułu: Ważne