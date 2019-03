Uszkodził zderzak i odjechał

Mieszkanka prosi o kontakt osoby, które mogą pomóc w ustaleniu sprawcy uszkodzenia mercedesa.

Kobieta opublikowała post na facebooku i dzięki temu znalazła świadka, który widział sytuację i wie, jaki samochód spowodował uszkodzenia. Teraz liczy na to, że uda się ustalić kierowcę lub sam się zgłosi. Do zdarzenia doszło 22 marca około 19:15 pod restauracja Siesta w Oławie (ul. Karłowicza). – Winnym całej sprawy jest kierowca ciemnego audi w kombi, które było zaparkowane przed mercedesem – mówi właścicielka. – Mamy naocznego świadka, a sprawa jest już na policji. Liczymy ze sprawca sam się do nas zgłosi, zanim dojdziemy do niego drogą oficjalną.

Kontakt do mieszkanki 888 390 111 lub https://www.facebook.com/ilona.boruta

