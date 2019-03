Rząd dopłaci do oławskiego PKS

Na dworcu PKS w Oławie rozpoczęła się 18 marca kampania promocyjna programów „Rządowa piątka”. W spotkaniu połączonym z konferencją prasową wzięli udział wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, starosta oławski Zdzisław Brezdeń oraz prezes PKS w Oławie Erwin Monastyrski

– Dziś tą konferencją rozpoczynamy kampanię informacyjną rządu dotyczącą programów związanych z „Nową Piątka” – mówił wojewoda. – Programu, który ma na celu, by Polacy, Dolnoślązacy mieli więcej w portfelu. Programy te mają również na celu uruchomienie jeszcze większego potencjału związanego z rozwojem gospodarczym naszego kraju. Chcemy, żeby ta konsumpcja wewnętrzna w kraju i również tutaj, na Dolnym Śląsku, była jeszcze większa.

Wojewoda mówił o kolejnych założeniach programu: o 500 + na pierwsze dziecko, czyli kolejnym miliardzie złotych, który trafi do dolnośląskich rodzin, o emeryturze +, czyli trzynastej emeryturze, którą rząd chce wypłacić już w maju tego roku. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że będzie to 800-900 mln zł, które otrzymają emeryci i renciści naszego województwa. Trzecim pomysłem są rozwiązania, mające na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych, tj. zmniejszenie z 18 do 17 obciążenia związanego z podatkiem PIT, a także zmniejszenie do 0 podatku PIT dla osób do 26. roku życia. Jest to rozwiązanie, które ma zachęcić młodych ludzi do pozostawania w kraju. Ostatnim z pomysłów jest kwestia wsparcia transportu publicznego poprzez specjalny fundusz dopłat na uruchomienie połączeń transportowych autobusowych tam, gdzie nie były one zyskowne, a wiemy – jak dodał wojewoda – że, tego typu kwestie w powiecie oławskim się pojawiały. Rząd chce zlikwidować białe plamy na mapie Polski, aby ci, którzy nie mogą dojechać do centrów miast, mieli taką możliwość.

Starosta oławski Zdzisław Brezdeń dodał, że jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że u nas działa spółka akcyjna PKS, której właścicielem jest powiat: – Mamy nadzieję, że ten nowy program wsparcia dla przewoźników, którzy realizują transport publiczny, pomoże polikwidować te białe plamy na terenie naszego powiatu i na nowo skomunikować te miejsca z miastem, które jest stolicą powiatu.

Szef PKS Erwin Monastyrski dodał, że jest to program, który wreszcie niesie ze sobą środki finansowe, jest uzupełnieniem ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i ma nadzieję, że pozwoli na przywrócenie oraz utrzymanie deficytowych połączeń.

