Taki autobus obsługuje nową linię

Przez Nowy Otok do Lizawic

Oława. Urząd Miejski informuje. Dobra wiadomość dla korzystających z komunikacji miejskiej

Uruchomiono nową linię – nr 5 – komunikacji miejskiej, łączącą rejon Nowego Otoku i osiedla Sobieskiego z dworcem kolejowym w Lizawicach, dzięki czemu mieszkańcy uzyskali dodatkową możliwość dotarcia na pociąg, a po południu, dzięki przesiadce w Lizawicach, powrotu do domu z ominięciem centrum Oławy. Cena biletu jest taka sama jak na przejazdy komunikacją miejską w obrębie miasta. Przewidziano 4 kursy do Lizawic w godzinach porannych oraz 4 w godzinach popołudniowych. Kursy autobusów są skorelowane z obowiązującym rozkładem jazdy pociągów jadących do Wrocławia. Nowa linia może również służyć oławianom dojeżdżającym do pracy w Stanowicach i Marcinkowicach.Władze miejskie zachęcają do korzystania z nowej propozycji.

Szczegółowy rozkład jazdy prezentujemy poniżej

Kategoria artykułu: Aktualności