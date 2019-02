Kolorem żółtym zaznaczyliśmy miejsce, gdzie będą budowane mieszkania plus Fot. Piotr Turek

Mieszkania Plus. Gdzie, kiedy i ile?

Wczoraj odbyła się konferencja prasowa, podczas której burmistrz poinformował, że w Oławie będą wybudowane 144 mieszkania w ramach programu „Mieszkanie+” (pisaliśmy o tym TUTAJ).

Dziś podajemy więcej szczegółów. Na zdjęciu kolorem żółtym oznaczyliśmy miejsce, gdzie powstaną trzy budynki

W Oławie powstaną 144 mieszkania w standardzie „pod klucz” o średnim metrażu 51 mkw. Projekt powstanie w oparciu o koncepcję przygotowaną przez lubelską pracownię Jacek Kowalczuk Architekt. Przewidywany termin rozpoczęcia prac budowlanych to I kwartał 2020 roku

Inwestycja w ramach programu Mieszkanie Plus w Oławie zostanie zrealizowana na blisko 4-hektarowej działce przy ul. Paderewskiego. Zgodnie z przygotowaną koncepcją, powstaną trzy 4-kondygnacyjne budynki, który pomieszczą 144 mieszkania o różnorodnej strukturze – od około 30 metrowych kawalerek, przez mieszkania dwupokojowe po ponad 60 metrowe M3.

– Mieszkanie Plus w Oławie to nasza kolejna inwestycja w województwie dolnośląskim. Współpraca z tym regionem może się przełożyć na budowę blisko 9 tys. mieszkań. Na Dolnym Śląsku współpracujemy z samorządami dużych miast jak Wrocław, średnich tj. Wałbrzych, gdzie już niebawem do 192 mieszkań wprowadza się pierwsi najemcy, a także z mniejszymi gminami jak Oława, która także potrzebuje nowoczesnych i dostępnych cenowo mieszkań, by dać atrakcyjną alternatywę dla żyjących tu rodzin – mówi Jarosław Kołodziejczyk, dyrektor w biurze realizacji inwestycji PFR Nieruchomości.

Teren, na którym będzie realizowana inwestycja jest dobrze rozwinięty pod względem dostępności i różnorodności punktów handlowo – usługowych. W promieniu 400 metrów od planowanej inwestycji są zlokalizowane liczne sklepy spożywcze, poczta, placówki usługowe, oświatowe oraz przystanki autobusowe.

– Oława to prężnie rozwijające się miasto. Wzrasta liczba mieszkańców, dlatego też ważnym elementem jest rozwój budownictwa mieszkaniowego. Budowa mieszkań w systemie Mieszkanie Plus jest uzupełnieniem budownictwa TBS, spółdzielczego i deweloperskiego – ocenił burmistrz Oławy Tomasz Frischmann.

Dzięki programowi Mieszkanie Plus w Oławie powstaną 144 nowe mieszkania, co znacznie wzbogaci dotychczasową ofertę oraz zmniejszy problemy mieszkaniowe. Realizacja tej nowej inicjatywy wpłynie na poprawę dostępności mieszkań na lokalnym rynku, co ma szczególne znaczenie dla osób, które znajdują zatrudnienie na terenie miasta.

To kolejna inwestycja w ramach programu Mieszkanie Plus na Dolnym Śląsku. We Wrocławiu rozstrzygnięto 3 konkursy architektoniczne dla działek przy ul. Hermanowskiej, Białowieskiej oraz Kolejowej, na których łącznie może powstać ponad 1,5 tys. mieszkań. Z kolei w Wałbrzychu prowadzona jest weryfikacja wniosków na 192 lokale i już w połowie marca przyszli najemcy będą mogli obejrzeć swoje mieszkania. Na początku lutego PFR Nieruchomości S.A zawarła umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji w ramach programu Mieszkanie Plus przy ul Lubańskiej w Zgorzelcu. Powstanie tam ok. 220 mieszkań w 5-ciu budynkach. Zakładany termin rozpoczęcia prac budowlanych to przełom 2019/2020 roku.

Mieszkanie Plus to zbiór działań podejmowanych przez rząd, zmierzającym do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania. PFR Nieruchomości, który komercyjne realizuje program Mieszkanie Plus, inwestuje w nowe projekty mieszkaniowe – zarówno w małych, jak i dużych miastach.

W ramach programu Mieszkanie Plus oddano już do użytkowania 480 mieszkań w Białej Podlaskiej, Jarocinie oraz Kępnie. W pierwszym półroczu bieżącego roku najemcy wprowadzą się do 364 Mieszkań Plus w Gdyni, Wałbrzychu. Trwa także budowa ponad 650 mieszkań w Katowicach, Jarocinie i Kępicach, a blisko 7 tysięcy mieszkań znajduje się w procesie projektowania.

Źródło UM OŁAWA

