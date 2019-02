Tomasz Łoniewski twierdzi, że na ul. Wrocławskiej jest kilka miejsc, gdzie można wybudować progi zwalniające, które nie będą przeszkadzać mieszkańcom, a powstrzymają piratów drogowych

Mieszkańcy domagają się progów zwalniających. Czy to na pewno rozwiąże problem?

Miłoszyce. Interwencja. Ul. Wrocławska w Miłoszycach, zdaniem mieszkańców, przypomina tor wyścigowy. Twierdzą, że burmistrz obiecał im progi zwalniające, ale na tym się skończyło. Sprawa nie jest jednak tak oczywista, jakby się wydawało

– Rano i w godzinach popołudniowych, kiedy ludzie wracają z pracy, jest masakra – mówi Tomasz Łoniewski z Miłoszyc. – I nie chodzi o duże natężenie ruchu, ale o prędkość, z jaką tą drogą jadą samochody. Nikt nie przestrzega przepisów. Jakiś czas temu policja złapała kierowcę, który na odcinku od lasu do ronda jechał… 217 km/h! Gdy przechodziłem przez tę drogę, omal dwa razy nie przejechał mnie samochód. Sąsiedzi codziennie prowadzą dzieci na przystanek autobusowy, bo one same nie są w stanie bezpiecznie przejść przez ulicę…

