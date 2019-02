Gdzie możemy zamontować junkers?

OŁAWA. W związku z licznymi zaczadzeniami, po raz kolejny zarządcy przypominają o podstawowych zasadach użytkowania piecyków gazowych

W Oławie trwają zebrania zarządców i członków wspólnot mieszkaniowych. Podczas wielu z nich pojawiło się kolejne przypomnienie dotyczące pieców gazowych używanych w łazienkach. Zarządcy informują, że według ustawy przyjętej w 2002 roku (Dz.U. 2002 nr 75 poz.690) minimalna kubatura łazienki, w której może znajdować się takie urządzenie, to 8 metrów sześciennych. W związku z wieloma śmiertelnymi wypadkami zaczadzenia w kraju, zobowiązuje się właścicieli łazienek, które nie spełniają tych wymogów, do przeniesienia tzw. junkersa do kuchni. Podczas corocznych kontroli kominiarskich wpisane są takie zalecenia dla właścicieli mieszkania. Przed przystąpieniem do ewentualnych przenosin takiego urządzenia koniecznie należy skonsultować się z kominiarzem, aby junkers wpiąć do właściwego systemu wentylacji.

(GK)

Kategoria artykułu: Ważne