Podwyżek i to sporych mogą się spodziewać także mieszkańcy Oławy, dla których ciepło wytwarza kotłownia SM "Odra" przy ul. Rybackiej

Ciepło, cieplej, gorąco… w kieszeni odbiorcy

Oława. MZEC i „Odra” podwyższają. Oławianie, którzy ogrzewają swoje mieszkania i inne pomieszczenia ciepłem, dostarczanym przez centralną miejską kotłownię, przed kilkoma dniami otrzymali pismo, o wzroście cen za ciepło, już od 1 marca. Do podwyżek i to sporych, przymierza się także spółdzielnia mieszkaniowa „Odra”, której kotłownia przy ulicy Rybackiej zasila w ciepło osiedle Chrobrego

– To skandal! – mówi Bronisław Paszyński, którego firma zarządza w Oławie największą liczbą budynków, należących do wspólnot mieszkaniowych, korzystających z ciepła produkowanego w Nowym Otoku. – Przez kilka ostatnich lat oławski MZEC corocznie zmieniał ceny, z reguły mniej lub więcej je podwyższając, ale wdrażał to od 1 czerwca, już po zamknięciu bieżącego okresu grzewczego. Dzięki temu mieliśmy czas na przygotowanie się do następnego sezonu już pod rządami nowych taryf, a tym samym możliwość ustalenia odpowiedniego poziomu zaliczek na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania w nowym okresie rozliczeniowym. Teraz zmienia się reguły gry „w trakcie trwającego meczu" i w dodatku słyszymy, że to nie koniec podwyżek, bo te wdrażane zwykle od 1 czerwca, też będą realizowane!

Kategoria artykułu: Ważne