Najlepszy kot w powiecie! Wyślij zdjęcie, pokaż mruczka!

17 lutego obchodzony jest Dzień Kota. Chcemy wiedzieć, jakie koty mamy w powiecie oławskim, za co kochają je właściciele, dlaczego według nich są najlepsze i wyjątkowe. Proponujemy Wam zabawę – przez kilka dni będziemy przyjmować zgłoszenia – wystarczy na naszym https://www.facebook.com/WiadomosciOlawskie/ profilu pod postem zamieścić zdjęcie swojego kota lub wasze wspólne zdjęcie i napisać kilka słów. W czym najlepszy jest twój kot? W jedzeniu, spaniu, drapaniu, miauczeniu? A może zupełnie w czymś innym?! Pamiętaj tylko, żeby zdjęcie było twojego autorstwa, ponieważ spośród zgłoszeń będziemy wybierać te naszym zdaniem najciekawsze, a później publikować je w papierowym wydaniu „Powiatowej”.

Tak naprawdę wiemy, że każdy kot jest niezwykły, dlatego to pewne, że wybór tych najlepszych będzie baaardzo trudny! Postaramy się jednak podołać zadaniu. Zgłoszenia przyjmujemy do poniedziałku (18 lutego) do godz. 9.00

