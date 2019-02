Pęka, sypie się, znów trzeba poprawiać

Tak twierdzą kierowcy, którzy na co dzień jeżdżą trasą Oława-Janików

Już na początku grudnia 2018, kiedy remont drogi jeszcze trwał, pisaliśmy, że jakość prac wykonywanych przez firmę AR BIT z Wrocławia pozostawia wiele do życzenia. Kierowcy prosili gazetę o interwencję i zwracali uwagę na to, że kilka dni po położeniu asfaltu nawierzchnia odpada. Jakby tego było mało, mieli sporo uwag do oznakowań.

– Najpierw drogowcy wycięli duże połacie asfaltu i dziury pozostawili na noc bez oznaczeń, więc zawieszenia aut miały gdzie ryzykownie „popracować” albo trzeba było niebezpiecznie jechać slalomem – pisał do redakcji kierowca. – Na dodatek przez większość dnia drogowcy zostawiali na środku drogi kupki gruzu z wycinanego asfaltu, więc auto wjeżdżające w taką górkę o wysokości 10-15 cm wyrzucało do góry, co mogło się bardzo źle skończyć.

