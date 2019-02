Rozwód był pewny, ale poszli na taką randkę

Oława. Twój związek poszarzał, nie jest już tak dobrze, mijacie się? Zabierz drugą połowę na małżeńską randkę. To może odmienić wasze życie. Wystarczy chcieć, bo udział jest darmowy. – Idea jest taka, żeby małżonkowie się zbliżyli, jesteśmy przekonani, że jeśli się odnajdą na nowo, rozkochają, zechcą być ze sobą, to stworzą jednocześnie najlepsze warunki wychowawcze dla dzieci – mówi Andrzej Cwynar, organizator „Randek Małżeńskich”

To cykl spotkań, podczas których poruszane będą kluczowe sprawy dla małżeństw i rodziny. Ale pamiętać należy, że nie są to spotkania terapeutyczne, nikt nie będzie wymagał, aby przed obcymi ludźmi zwierzać się z problemów, czy wchodzić w życie prywatne. – Absolutnie nie. To ma być randka małżeńska. Chodzi o to, aby pobyć w przyjemnym otoczeniu, przy dobrej atmosferze, zbliżyć się, a przede wszystkim znaleźć czas na rozmowę – mówi Andrzej Cwynar. – Będzie przygotowane przez wolontariuszy ciasto, kawa, kwiaty, świeczki, kameralne warunki.

Będzie sześć takich randek (15 i 22 lutego, 1, 8, 15, 22 marca – w godz. 18.00-20.00). Każde spotkanie rozpocznie się wykładem na temat małżeństwa i rodziny. – Prowadzą je doświadczone pary, będą mówić między innymi o komunikacji, temperamentach, wychowaniu dzieci – dodaje Cwynar. – Po takim wykładzie małżonkowie rozmawiają ze sobą na zadany przez prowadzących temat. Mają czas tylko dla siebie. Więcej na temat tych spotkań przeczytasz w najnowszym wydaniu „Powiatowej”. Do kupienia również e-wydanie – już teraz: TUTAJ – koszt 2.90 zł

Kategoria artykułu: Ważne