Basen otwierany najpóźniej w okolicy. Czy uda się to zmienić?

Jelcz-Laskowice. Problem. Czy Pływalnia Miejska powinna być otwarta od 6:00? „Lokalni Patrioci” pytają mieszkańców i podnoszą sprawę na sesji Rady Miejskiej

Basen w Jelczu-Laskowicach funkcjonuje już 21 lat. Przez długi czas niewiele się tam zmieniało. W zeszłym roku w miejscu starej siłowni, otwarta została sauna parowa. Obiekt wciąż jest chętnie uczęszczany przez miłośników pływania. Ci, którzy chcieliby jednak skorzystać z oferty przed pracą, mają problem. Pływalnia jest otwarta od poniedziałku do soboty w godz. 10:00-22:00, a w niedzielę 11:00-21:00 (w styczniu po interwencji „Lokalnych Patriotów”, kierownik Waldemar Chmielewski ustalił, że we wtorek i czwartek basen będzie otwarty od 8:00, a nie od 10:00).

Na sesji Rady Miejskiej o sprawie mówił Jacek Załubski: – Z tego co wiem, temat był także poruszany w poprzedniej kadencji. Pływalnia jest czynna od 10:00 lub 11:00. Prosiłem pana kierownika o rozważenie możliwości wcześniejszego otwarcia. Chcielibyśmy, żeby mieszkańcy mogli korzystać z obiektu już o godz. 6:00. Wiele osób tam chodzi, sporo grup trenuje, przez co popołudniami basen jest przepełniony.

Radny sprawdził jak wygląda sytuacja u sąsiadów z Oławy, Strzelina i Oleśnicy. Tam baseny są otwierane od 6:00, siedem dni w tygodniu. W Oławie między 6:00 a 8:00 korzysta 40 osób, w Strzelinie – 20, a w Oleśnicy – 35. – Nietrudno jest policzyć potencjalną ilość mieszkańców, która odwiedzałaby w tych godzinach naszą pływalnię – kontynuował Załubski. – Nawet gdyby było to 15 osób, to wszystko by się opłacało. Szkoła pływacka też jest zainteresowana wynajmowaniem torów od 6:00. Firmy również mogłyby z tego skorzystać. Żeby przybliżyć ludziom temat zrobiliśmy sondę na facebookowym profilu „Lokalnych Patriotów". Zdecydowana większość opowiedziała się za tym rozwiązaniem. Sam często jeżdżę do Oławy, bo rano nie mogę skorzystać w Jelczu-Laskowicach. Proszę o pochylenie się nad tym tematem.

