Zdjęcie ilustarcyjne

Kierowca autobusu: – Na przystankach lodowisko i hałdy śniegu

Do redakcji zadzwonił pan Zbigniew, kierowca autobusu miejskiego. Skarży się na fatalną jego zdaniem sytuację w pobliżu przystanków autobusowych. – Odśnieżali ulicę w taki sposób, że hałdy śniegu zalegają na zatoczkach autobusowych, w niektórych miejscach nawet nie mogłem otworzyć drzwi, bo śnieg przeszkadzał. Jest też masa lodu i nikt w tych miejscach nie posypał. Ludzie mają problem z wejściem do autobusu. Skaczą przez ten śnieg jak zające… Najgorzej jest na ulicy Strzelnej, przy Szkole Podstawowej nr 8, przy szpitalu i Autolivie. Firma, która odśnieża bierze za to pieniądze, a nie potrafi tego zrobić! Ktoś zrobi sobie krzywdę, bo warunki na przystankach są fatalne. Dzwoniłem po 8.00 na straż miejską, przyjechali, zobaczyli, ale po godzinie 11.00 dalej było tak samo. Nikt nic nie zrobił.

**Sprawdziliśmy i zadzwoniliśmy do Straży Miejskiej w Oławie. Piotr Gawerski, zastępca komendanta SM poinformował, że strażnicy od razu zareagowali na zgłoszenie i rano przekazali sprawę do Wydziału GKM Urzędu Miejskiego w Oławie. – Wiemy, że powiadomiono firmę, która odpowiada za odśnieżanie przystanków i pracownicy już działają – mówi Piotr Gawerski. – W niektórych miejscach już usunięto utrudnienia.

Kategoria artykułu: Ważne