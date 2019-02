Biało-czerwona nie powinna leżeć na ziemi

Echa naszych publikacji

OŁAWA. Jest opinia. Po naszych relacjach z uroczystości odsłonięcia pomnika z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, wiele osób zwróciło uwagę na biało-czerwoną tkaninę, okrywającą pomnik, a potem leżącą u stóp pomnika. Specjaliści nie mają wątpliwości. To nie powinno się wydarzyć

– Szanowna Redakcjo, napisaliście wspaniały artykuł „Dwa nowe pomniki”, odsłonięcie pomnika zawsze jest ważnym wydarzeniem, tym bardziej że taka okazja trafia się tylko raz – komentował czytelnik w liście do redakcji. – Patriotyzm powinien być pielęgnowany i zaszczepiany już w najmłodszych mieszkańcach ale… No właśnie, jest jedno bardzo ważne „ale”! Czy w takim dniu jak Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę może być coś bardziej haniebnego jak traktowanie naszej flagi SYMBOLU NARODOWEGO POLSKI jak szmatę? I to przez kogo? Najważniejszych urzędników w powiecie. Okrywanie pomnika flagą narodową jest zabronione, a rzucanie publicznie flagę Polski na ziemię jest karane. Flaga powinna być złożona w sposób wskazany w przepisach prawa, a następnie w tym przypadku złożona na ręce najważniejszego urzędnika lub do muzeum. W Oławie w Święto Odzyskania Niepodległości za sprawą urzędników Polska upadła! Sprawa dla prokuratury.

– Błędy są i były, lecz ten aspekt z flagą to nie błąd, a brak najdelikatniej zdrowego rozsądku i wiedzy, co powoduje takie błędy – komentowało ktoś inny na portalu gazeta.olawa.pl. – Brak jest i tu trzeba sobie to jasno powiedzieć na wszystkich Trzech szczeblach naszej samorządowej Władzy NADZORU.

Epizod z flagą podczas odsłonięcia pomnika zainteresował też członków Stowarzyszenia Oławskie Forum Rozwoju.

– Postanowiliśmy te wątpliwości sprawdzić zapytując właściwą instytucję, tzn. Komisję Heraldyczną przy MSWiA – mówi Krzysztof Betker, przedstawiciel tego stowarzyszenia. – Przewodniczący w/w komisji, Paweł Dudziński – prezbiter katolicki, teolog, heraldyk i jednocześnie wykładowca na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, rozwiał te wątpliwości.

Sprawa oławskiego incydentu była omawiana na posiedzeniu Komisji Heraldycznej w 11 stycznia. – Opisana i zilustrowana zdjęciami sytuacja rzeczywiście nie powinna mieć miejsca – tłumaczy Paweł Dudziński. – Flagą Rzeczypospolitej Polskiej nie powinno się przykrywać pomników podczas ich odsłonięcia, a już z całą pewnością nie można dopuścić do sytuacji, w której dotknie ona ziemi lub będzie na niej spoczywać. Dotyczy to także wstęg w barwach biało-czerwonych, używanych podczas otwarcia rozmaitych obiektów użyteczności publicznej – po przecięciu wstęgi należy zadbać, by nie upadła ona na ziemię.

Przewodniczący Komisji Heraldycznej pogratulował Krzysztofowi Betkerowi obywatelskiej postawy i troski o otaczanie symboli Rzeczypospolitej Polskiej najwyższym szacunkiem.

