Wkrótce ruszy produkcja hybryd, coraz więcej zatrudnionych

Trwają przygotowania do masowej produkcji silników hybrydowych w Toyocie w Jelczu-Laskowicach. Przeprowadzono pierwsze testy, przebudowano fabrykę i zatrudniono już ponad 250 nowych pracowników.

Pod koniec listopada 2017 roku Toyota ogłosiła, że w latach 2019-2020 w fabryce Jelczu-Laskowicach rozpocznie produkcję dwóch silników – do napędów konwencjonalnych i hybrydowych. Uruchomienie nowych projektów oznaczało całkowitą przebudowę jelczańskiej fabryki. Używany dotychczas sprzęt został zastąpiony zmodernizowanymi maszynami.

Obecnie fabryka zakończyła odbiory i instalacje maszyn oraz urządzeń we wszystkich swoich strefach. – Przygotowania do nowej produkcji realizowane są zgodnie z planem, co pokazuje wysoki standard pracy i poziom jakości w naszej firmie – powiedział Piotr Podgórski, Assistant General Manager.

Rekrutacja trwa

Nowe zadania wymagają znacznego wzrostu zatrudnienia. Do lipca 2020 zakład chce podwoić liczbę pracowników i zatrudnić ok. 650 osób. Od stycznia 2019 roku ruszył kolejny etap zatrudnienia.

