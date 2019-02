Miejskie autobusy zmieniły kolor

Zmiany w komunikacji miejskiej

Autobusy obsługujące komunikację miejską będą koloru zielonego, dzięki czemu łatwo je będzie można odróżnić od pozostałych

Pierwsze „limonkowe” autobusy, które są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, już kursują po Oławie. W efekcie końcowym cała flota komunikacji miejskiej uzyska nowe barwy. Ponadto trasy przejazdów autobusów są aktualizowane i zostaną dostosowane do sieci oławskich szkół i czasu trwania zajęć lekcyjnych. Dodatkowo, po feriach zimowych, uruchomiona zostanie nowa linia łącząca rejon Nowego Otoku i osiedla Sobieskiego z dworcem kolejowym w Lizawicach, dzięki czemu mieszkańcy tamtej części miasta uzyskają dodatkową możliwość sprawnego dotarcia na pociąg. Uruchomiona została nowa aplikacja mobilna dla pasażerów „kiedyPrzyjedzie.pl”, dzięki której można sprawdzić na bieżąco gdzie są autobusy oraz jakie są najbliższe odjazdy z przystanków komunikacji miejskiej. Aplikacja wykorzystuje połączenia z zainstalowanymi w autobusach nadajnikami GPS, co pozwoli, szczególnie w godzinach szczytu komunikacyjnego zaplanować przejazd przy uwzględnieniu rzeczywistego czasu oczekiwania na dany autobus. Link do aplikacji: http://kiedyprzyjedzie.pl/ Zapraszamy do korzystania z komunikacji miejskiej.

