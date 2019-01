Nie marnujmy jedzenia, dzielmy się nim

OŁAWA. Akcja. Jest już dostępna pierwsza oławska społeczna lodówka



W holu dworca PKS Oławska Platforma Pomocy uruchomiła kolejny projekt. To społeczna lodówka, która ma pomóc w dzieleniu się jedzeniem. 30 stycznia zaczęła działać. W oficjalnym starcie projektu uczestniczyli Jan Piontek założyciel fundacji weźpomóż.pl, która udostępniła lodówkę, wiceburmistrz Oławy Małgorzata Pasierbowicz, Erwin Monastyrski prezes zarządu PKS Oława, członkowie Oławskiej Platformy Pomocy i mieszkańcy.

Idea samego projektu zawiera się w hasłach niemarnowania jedzenia, dzielenia się nim, korzystania z lodówki przez wszystkich mieszkańców nie tylko tych najbardziej potrzebujących.

– Serce się cieszy, gdy widzę, że jedzenie nie trafia do kosza na śmieci, a trafia do naszej lodówki – mówił Jan Piontek. To nie jest pierwsze tego typu urządzanie oddane w użytkowanie przez weźpomóż.pl. 16 takich lodówek już funkcjonuje, głównie na terenie Wrocławia. Udało się dzięki nim rozdzielić 3,5 tony jedzenia.

– Ideą takich lodówek jest to, że produkty są wykorzystywane przez całą społeczność lokalną – mówiła Agnieszka Mikołajek-Amalou z Oławskiej Platformy Pomocy. – Jest to nowość w Oławie i my mieszkańcy będziemy mogli się nauczyć na czym polega funkcjonowanie tego projektu. Co można tam włożyć, jak należy o nią dbać i kto może z niej korzystać, a może każdy.

Same stowarzyszenie będzie sprawowało pieczę nad urządzeniem. Członkowie w ramach codziennych dyżurów, będą sprawdzali funkcjonowanie lodówki, czy produkty tam trafiające są zdatne do spożycia. Ale co podkreślano na każdym kroku, tak może czynić każdy z nas. Dzieląc się jedzeniem możemy zobaczyć czy wszystko jest w porządku i ewentualnie zgłosić do stowarzyszenia uchybienia. Produkty nieświeże czy niespełniające kryteriów regulaminu możemy z niej usunąć. – Ma to być lodówka wszystkich nas, więc dbajmy o nią wspólnie – mówili członkowie stowarzyszenia.

Tekst i fot.: Grzegorz Kacała [email protected]

Kategoria artykułu: Ważne