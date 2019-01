Coraz bliżej wymarzonego celu!

Kiedy 23 stycznia publikowaliśmy ten apel o pomoc było nieco ponad 2 900 zł, dziś 28 stycznia jest już ponad 10 400 zł! Wspaniale, że mieszkańcy powiatu znów pomagają. Na zakup pompy insulinowej dla Jasia potrzeba 18 000, więc cel jest już bardzo blisko!

4-latek z Domaniowa potrzebuje pomocy. Kilka dni temu rodzice Jasia dowiedzieli się, że choruje na cukrzycę. Konieczny jest zakup pompy insulinowej, niestety nierefundowanej przez NFZ

Na portalu pomagam.pl trwa zbiórka pieniędzy na zakup urządzenia. „W ciągu kilku chwil życie całej rodziny zmieniło się o 180 stopni. Wszystko, co wydawało się być „oczywiste”, nagle przestało takie być. Jasiu choruje na cukrzycę – chorobę, która dla dziecka w tym wieku jest nie lada wyzwaniem. Częste kłucie igłą, dieta, odmowa wielu przyjemności…

Jasiu jest młodszym synkiem naszej koleżanki Ani, która na co dzień jest wsparciem dla nas wszystkich. Pomaga nam w trudnych sytuacjach, a teraz sama potrzebuje naszego wsparcia.

Pieniądze, które zbieramy zostaną przeznaczone na pompę insulinowa mini med 640, której koszt jest bardzo duży. Według lekarzy, jest to najlepszy wybór ze względu na czułość na spadek cukru poniżej 90 jednostek. Pompa, o której piszemy nie jest refundowane, a więc nasze wsparcie to jedyny sposób na to, aby Jasiu mógł funkcjonować jak zdrowe dziecko.”

Tutaj można wpłacać pieniądze : https://pomagam.pl/JasiuDrabczak

