Śpiew, rękodzieło, sport, czyli co na ferie

W mieście i gminie przygotowano atrakcje na zbliżający się zimowy odpoczynek

W Termach Jakuba na czas ferii przewidziano promocję na naukę pływania. Koszt uzależniony jest od liczby osób. Za jedną zapłacimy 40 zł, za dwie – po 35 zł, a za trzy – po 30 zł. W cenę wlicza się 45 minut nauki i 70 minut pobytu na basenie. Wiele atrakcji przygotowało Centrum Sztuki w Oławie. W Ośrodku Kultury przy ulicy 11 listopada 27 dzieci znajdą różnego rodzaju aktywności na każdy dzień wypoczynku. W pierwszym tygodniu można spędzić czas muzycznie. Przewidziane są warsztaty wokalne dla dzieci w wieku 7-10 lat, w godzinach 10.00-11.00. Dla starszych w wieku 11+ takie same zajęcia są przewidziane w godzinach 11.00-12.30. Piątek 1 lutego będzie dniem kolorowej zabawy artystyczno-tanecznej „Kolorowe ferie”. Odbędzie się ona w godzinach 11.00-14.00, podczas niej dzieci od 5 roku życia będą mogły zrobić „eko-stroje” karnawałowe, które będzie można później zaprezentować na czerwonym dywanie. Drugi tydzień ferii minie pod znakiem rękodzieła. Poniedziałek, środa i piątek w godzinach 11.00-13.00 przeżyjemy przygodę z ceramiką. Dzieci od 7 roku życia będą mogły na przygotowanych porcelanowych kubkach, miskach czy kubkach namalować wzory, które po wysuszeniu trafią do wypalenia, aby być odebrane na następnych zajęciach. Od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-14.00 zaś będzie można uczestniczyć w tworzeniu własnego Muppeta. W ramach zajęć dzieci będą mogły zapoznać się z teatrem plastycznym, wspólnie tworzyć projekty, scenografię czy lalki. Również poznamy tajniki animacji lalkowej, dzieci popracują nad ruchem, ciałem i dykcją. Całość zajęć zakończy pokaz, na który będzie można zaprosić najbliższych. Warsztaty przewidziane są dla dzieci w wieku 10-13 lat. Na wszystkie zajęcia wstęp jest bezpłatny, natomiast należy się zapisać na konkretne aktywności gdyż liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły [email protected] i na stronach oławskiego Centrum Sztuki.

(GK)

