W sali Oławskiego Centrum Rozwoju Społecznego przy ul 3 Maja odbyło się kolejne spotkanie Oławskiej Platformy Pomocy

Nie wyrzucaj, podziel się! NOWA AKCJA w OŁAWIE

Powstaje Oławska Platforma Pomocy, która chce wdrażać nowe społeczne projekty w mieście

Tworzy się nowe stowarzyszenie, którego celem m.in. będzie dbanie o racjonalne wykorzystanie produktów żywnościowych, ale też przekonanie mieszkańców do lepszego gospodarowania dobrami materialnymi. Przy okazji będzie można pomóc. Zamiast coś wyrzucać albo chomikować, można oddać to, aby ktoś inny mógł cieszyć się z użytkowania. Jak to zrobić? Oławska platforma pomocy to facebookowa grupa, na której można wrzucać posty z informacją o rzeczach, które mogą dla nas być już nieużyteczne, a komuś mogą się przydać. Można tam znaleźć np. oferty mebli do odebrania gratis, bo ktoś właśnie kopił nowe i chce się pozbyć dotychczasowych. Z drugiej strony są też prośby o konkretne rzeczy, np. „a może ktoś ma do odstąpienia materac turystyczny?”.

Działalność tworzącego się stowarzyszenia ma wyjść też poza wirtualny świat. Pod koniec stycznia zostanie uruchomiona pierwsza w Oławie tzw. lodówka społeczna. Stanie ona w holu dworca PKS. Będzie można tam podzielić się produktami spożywczymi, których mamy za dużo w domu. Szczegółowy regulamin pojawi się wkrótce.

Kolejną akcją ma być współpraca z oławskimi restauracjami. Mają się znaleźć w nich kupony dystrybuowane przez stowarzyszenie, które będzie mógł wykupić każdy chętny. Talon ten będzie można przekazać osobie potrzebującej, która we współpracujących ze stowarzyszeniem lokalach gastronomicznych będzie mogła zjeść ciepły posiłek. Akcja ma ruszyć od 1 lutego – na razie potwierdzona jest współpraca z lokalami „Jak u mamy” i „Tropic”. Sama platforma istnieje od niedawna, stowarzyszenie stawia pierwsze kroki, ale już wkrótce możemy spodziewać się kolejnych akcji. Szczegóły dostępne są na facebookowej stronie Oławskiej Platformy Pomocy.

Tekst i fot.: Grzegorz Kacała [email protected]

Kategoria artykułu: Ważne