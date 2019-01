Łabędzie bardzo szybko przyzwyczają się do ludzi i wręcz nalegają, aby je karmić. Trzeba to jednak robić z głową, bo można im bardzo zaszkodzić. (Zdjęcie ilustracyjne)

Nie dawaj im chleba!

Oława. To trzeba wiedzieć. – Czasem za bardzo kierujemy się sercem, a fajnie byłoby rozsądkiem – mówi o dokarmianiu ptaków Angelika Kaczmarek-Oliwa, lekarz weterynarii

Zimowe spacery nad rzekę, aby pokazać dzieciom kaczki i łabędzie, to w niektórych domach tradycja. – Nad Oławką widzę, jak rzucają sam chleb, ludzie są nieświadomi, zróbcie coś z tym. Ptaki biegną do tego, ale to nie znaczy, że to jest dla nich dobre! – denerwuje się Katarzyna, która poprosiła o podjęcie tematu. – Przecież one później strasznie cierpią!

Warto pomagać zwierzętom, ale trzeba umieć. Bezmyślna pomoc może je zabić.

– Ptaki gromadzą materiał zapasowy jesienią i zimą mogą być parę dni bez jedzenia – mówi Angelika Kaczmarek-Oliwa. – Pewnie, że fajnie się je dokarmia, one bardzo lubią chleb i chętnie go jedzą, ale my też lubimy rzeczy, które nam szkodzą… Dlaczego ptakom nie wolno dawać chleba? Artykuł w całości dostępny w e-wydaniu, tutaj: https://eprasa.pl/news/gazeta-powiatowa-wiadomo%C5%9Bci-o%C5%82awskie/2019-01-17

