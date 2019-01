NOSOWSKA NA TŁUSTO I BASTA. Zdobądź podwójny bilet

***

Good Taste Production i Kayax zapraszają na drugą część trasy koncertowej promującej najnowszy album Katarzyny Nosowskiej „BASTA”. Artystka odwiedzi Wrocław, Katowice, Kraków, Gdańsk i Warszawę. Szczegółowe informacje dostępne na www.goodtaste.pl.

Kłopotliwe jest przedstawianie Katarzyny Nosowskiej w kilku zdaniach, bo to artystka, która musi wynajmować sporych rozmiarów magazyn, by pomieścić wszystkie statuetki i dyplomy dla najlepszej polskiej wokalistki i autorki tekstów. Jak to możliwe, że tak skromna, unikająca tłumów dziewczyna zdominowała naszą scenę? Odpowiedź jest prosta: talent i pracowitość. Gdy tylko Hey ma wolne, Nosowska solo – choć zawsze ze znakomitymi partnerami, penetruje krainy, w które z macierzystym zespołem się nie zapuszcza.

Ostatnio eksploruje też sfery spoza świata muzycznego. Od roku bardzo aktywnie działa na Instagramie, gdzie prowadzi treningi fatness i przybierając śmieszną gębę, mówi o życiu, show-biznesie, celebrytach, współczesnych snobizmach, fobiach i modach. Prosto, zwięźle, szczerze, szalenie błyskotliwie i dowcipnie. Cykl filmików „A ja żem jej powiedziała…” stał się inspiracją do książki o tym samym tytule, która od maja stała się już bestsellerem.

Na polu muzycznym Nosowska również nie próżnuje, kilka miesięcy temu ukazał się jej kolejny solowy album BASTA, tym razem za stronę muzyczną i produkcję odpowiada Michał FOX Król. To zbiór 11, bardzo osobistych w warstwie tekstowej, utworów, jak sama Nosowska mówi – „to najważniejsza płyta”. Nowy materiał można usłyszeć na żywo podczas drugiej części trasy koncertowej NOSOWSKA na tłusto i BASTA.

Katarzyna Nosowska zagra 8 lutego 2019 (piątek), godz. 20:00

Centrum Koncertowe A2, ul. Góralska 5, Wrocław

Bilety w cenach:

79 zł (I pula), 99 zł (II pula) [miejsca stojące – pule biletów dostępne do wyczerpania]

Bilety dostępne: www.eventim.pl/goodtaste oraz w sklepach sieci Empik, Saturn i Media Markt – sprzedaż biletów rozpocznie się 15.10 o godz. 12:00.

Uwaga! Zakup biletów poza autoryzowanymi punktami sprzedaży (Facebook, aukcje internetowe itp.) stwarza ryzyko zakupu biletów nieoryginalnych lub nieważnych, które nie umożliwią wejścia na koncert.

NOSOWSKA NA TŁUSTO I BASTA:

08.02.2019 – Wrocław / A2

09.02.2019 – Katowice / MCK

10.02.2019 – Kraków / Klub Studio

16.02.2019 – Gdańsk / Stary Maneż

17.02.2019 – Poznań / Sala Ziemi

27.02.2019 – Warszawa / Torwar

02.03.2019 – Łódź / Wytwórnia

