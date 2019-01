Budują, ale dojazdu nie ma

Witam – tu mieszkaniec ul. Serdecznej. Chciałbym opisać sytuacje jak i stan drogi, która znajduje się na ulicy Serdecznej. Jestem mieszkańcem budynku, który został oddany przez firmę Dombud w 2018 do użytku. Budynek jest po odbiorach budowlanych, obecnie już zamieszkały przez lokatorów. W budynku jest sześć klatek, czyli około 100 mieszkań.

Drogi dojazdowej nie mamy, jeździmy drogą gruntową, a w okresie zimowym ciężko jest przejechać autem, a co dopiero wyjść pieszo. Dombud tłumaczy, że oni nic nie mogą zrobić, bo droga jest miasta Oława, a miasto nie chce zrobić nic w tym kierunku. Mamy częściowy dojazd od strony ul. Zacisznej, ale zastawiony paletami z kostką, bo inwestor czekał na zgodę na użytkowanie. Teraz my musimy się męczyć z dojazdem do naszych domów. Po rozmowie z naszym zarządcą usłyszałem, że też nie ma wpływu na tę sytuację. Proszę mi powiedzieć, jak to jest sprzedawać nieruchomość bez konkretnego dojazdu. Płacimy podatki wszyscy, a tu taka sytuacja. I kto tu teraz zawinił? Miasto czy deweloper?

Proszę to nagłośnić, bo naprawdę tak nie może być, że masowo w szybkim tempie budowane są budynki, ale bez dróg dojazdowych. Miasto Oława na to pozwala. Kto wydaje pozwolenia i kto podpisuje odbiory?

