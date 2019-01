I tu zaczynają się schody…

Absurd goni absurd. Czy ułatwienie może być utrudnieniem? W Oławie tak. Wystarczy przyjść na dworzec PKP. Maria Charowska, która ma syna na wózku inwalidzkim, wiele razy straciła nerwy w tym miejscu.

– Obiecałam sobie i innym w podobnej sytuacji, że poruszę niebo i ziemię, aby wreszcie coś z tym zrobili. To skandal, co tutaj się dzieje – mówi

Maria opiekuje się 43-letnim synem, który od urodzenia cierpi na porażenie mózgowe, Dariusz porusza się na wózku inwalidzkim. Kłopoty ze zdrowiem ma również mąż. Kobieta zmierzyła się w życiu z niejednym poważnym wyzwaniem. Codzienność bywa trudna, ale to nie przytłacza Marii. Świetnie sobie radzi i ma w sobie sporo energii do działania. Traci ją, kiedy przyjeżdża na oławski dworzec PKP.

– To, co tutaj się dzieje, doprowadza niepełnosprawnych do szału – mówi. – Do gazety przyszłam w imieniu tych ludzi, bo wiem, że takich jak ja jest więcej.

Kobieta jest mieszkanką Kłosowa. Do Oławy przyjeżdża samochodem i zostawia go pod dworcem, później musi się dostać do pociągu, aby dojechać z synem na badania. I tu zaczynają się schody. Dosłownie! Obszerny materiał o sytuacji na oławskim dworcu PKP w najnowszym wydaniu „Powiatowej".

Tekst i fot.: Agnieszka Herba

Tędy też się nie wejdzie. – Tyle się mówi o udogodnieniach dla niepełnosprawnych, ale w Oławie na dworcu widać, że to tylko słowa – mówi Maria Przy dworcu jest jeszcze jeden problem brakuje miejsc do parkowania dla niepełnosprawnych. Ale wkrótce to ma się zmienić Takie przejście przez tory to dobre rozwiązanie, ale jest zamknięte i nie ma informacji, gdzie dzwonić, żeby ktoś otworzył

