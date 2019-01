Scania ma służyć przez lata

Jelcz-Laskowice. Już przyjechał. W październiku podpisali umowę, teraz odebrali auto. Scania trafiła już do Ochotniczej Straży Pożarnej w Jelczu-Laskowicach

Pojazd ma funkcję do ograniczenia stref skażeń chemicznych i ekologicznych. To najnowszy model z mocnym ekologicznym silnikiem, wysokiej klasy, który znacznie zwiększy mobilność jednostki.

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P360 4×4 kosztował w sumie 943 800 zł. Dotacja ze środków gminy wyniosła 480 000 zł. 244 000 zł przekazała Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. 180 000 strażacy otrzymali od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 30 000 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Pozostałe 800 zł przeznaczyli ze środków własnych.

Darowizny, które pomogły w uzupełnieniu wyposażenia pojazdu przekazały firmy Ronal, Toyota, Stelweld, Instytut Mechaniki, Bank Spółdzielczy w Oławie oraz Muller.

Prezes OSP w Jelczu-Laskowicach Leszek Srokowski przekonuje, że jest to pojazd z górnej półki, który zwiększy mobilność i pomoże w wielu akcjach ratowniczych. Umowę co prawda podpisano w październiku, ale dopiero teraz, po uzupełnieniu niezbędnego wyposażenia i przeprowadzeniu wymaganych przeglądów, można było go odebrać.

– W imieniu swoim i wszystkich strażaków naszej jednostki dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu tego samochodu – mówi Srokowski. -Mamy nadzieję, że pojazd będzie używany jak najrzadziej, ale możemy zapewnić, że poprawi jakość naszej pracy, a co za tym idzie bezpieczeństwo mieszkańców.

(kt)

Kategoria artykułu: Ważne