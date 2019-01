Źródło https://www.facebook.com/final.wosp.olawa/

161 wolontariuszy w Oławie! Liczą na wielkie serca!

Trwa 27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze kwestują także na ulicach naszego powiatu

Tegorocznym celem jest zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. W Polsce funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali. Swoim zasięgiem obejmują one teren całego kraju. W placówkach tego rodzaju szczególnie ważne jest nowoczesne, spełniające najwyższe standardy wyposażenie, które daje lekarzom i personelowi medycznemu jak najlepsze możliwości diagnozy i leczenia najtrudniejszych przypadków.

13 stycznia centrum wydarzeń to oławski Rynek, ale 161 wolontariuszy kwestowuje na ulicach całego miasta. Impreza rozpoczęła się o godz. 13:00. Organizatorzy szykują symulator dachowania, alpaki, pokazy grupy zmilitaryzowanej, gorące kiełbaski, krwiobus, figloraj dla dzieci i loterię fantową.

Na scenie wystąpią: Gate of Heaven, studio piosenki Kamili Bakalarczyk, Princess – Music of Heaven. Gwiazdą wieczoru, która koncert rozpocznie o 18:30, będzie Szymon Wydra – wokalista, gitarzysta, kompozytor i poeta. Założyciel i lider zespołu Carpe Diem. Finalista pierwszej edycji konkursu „Idol”. Z zespołem wystąpił na licznych festiwalach i przeglądach regionalnych i ogólnopolskich zdobywając tam nagrody i wyróżnienia.

O 18:00 i 19:45 zapraszamy na licytacje. Do kupienia będą m.in. Oławski Kogucik 126p, Ławeczka Dobrych Serc, sesja zdjęciowa, wycieczka do Parlamentu Europejskiego, karnety do Term Jakuba, siłowni Wellness i Centrum Sztuki, piłka Śląska Wrocław.

Wolontariuszami są głównie harcerze i zuchy hufca ZHP. Niektóre kawiarnie i restauracje poczęstują ich ciepłą herbatą. Są to: Mc Donalds, Na Fali, Cafe Mania, Przystanek Kawka, Restauracja Starobrzeska, Kulinarna Enklawa, Piekarnia Familijna (za okazaniem bonu).

Sztab WOŚP Oława na bieżąco zamieszcza zdjęcia i informacje na swoim facebookowym profilu

Poniżej kilka zdjęć od WOŚP Oława

Przypominamy! Gazeta też gra z WOŚP!

Życzenia na Dzień Dziadka i Dzień Babci? Życzenia urodzinowe? Miłosne wyznanie? Pamiątka z okazji jubileuszu ślubu? Relacja z wakacyjnej wyprawy z życia? Obywatelska odezwa do władz i mieszkańców? Wspomnienia i rodzinne historie? Rozpoczęcie kampanii wyborczej? Prośba o wsparcie organizacji pozarządowej lub pomoc konkretnej osobie (np. 1%)? Własna twórczość?

A może coś zupełnie innego? To tylko niektóre z tematów, które możesz poruszyć na wylicytowanej u nas stronie, która normalnie kosztuje około 2 tys. zł.

Aktualna propozycja licytującego to 225 złotych. Kto da więcej?

Cała kwota z licytacji zasili konto finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Graj razem z nami!

LINK DO AUKCJI: https://charytatywni.allegro.pl/strona-do-twojej-dyspozycji-w-gazecie-powiatowej-i8691637

Do dyspozycji dajemy Ci wybraną wspólnie (z pominięciem pierwszej i ostatniej) całą stronę w „Gazecie Powiatowej – Wiadomościach Oławskich”. To tygodnik, który od prawie 30 lat ukazuje się na terenie powiatu oławskiego i regularnie gości w domach tysięcy mieszkańców.

Treść, którą zamieścisz na wylicytowanej stronie zależy tylko od Ciebie. O skład graficzny zadbamy wspólnie. Jedyny warunek – treść musi być niekomercyjna, zgodna z prawem i nie może zawierać wulgaryzmów.

Wspólnie z firmą CreateWWW organizujemy jeszcze jedną aukcję. Tym razem do zdobycia jest kod rabatowy na budowę strony internetowej.

*

Linki do naszych aukcji:

Strona w naszej gazecie: https://charytatywni.allegro.pl/strona-do-twojej-dyspozycji-w-gazecie-powiatowej-i8691637

Tak wyglądała strona wylicytowana strona w ubiegłym roku

Kod rabatowy na budowę strony internetowej: https://charytatywni.allegro.pl/kod-rabatowy-na-budowe-strony-internetowej-i8693806

