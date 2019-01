W Oławie często brakuje wolnych karetek w sytuacjach naprawdę poważnych. Tak było podczas dużego pożaru przy ulicy Kutrowskiego, wtedy na początku akcji ratowników wspierali strażacy. - Karetki powinny ratować życie i zdrowie, a nie dowozić pijanych bezdomnych do szpitala - mówią pracownicy pogotowia

Jak pomagamy bezdomnym w Oławie?

Interwencja. Bywa, że ich nie dostrzegamy, mijani na ulicy powodują zakłopotanie czy nawet odrazę. Jednak ta pora roku powinna budzić największą troskę wobec nich

Zima w pełni, warto zapytać o los bezdomnych. Jakie działania podejmują służby miejskie, jak Oława radzi sobie w tej kwestii?

Wkraczamy na Szpitalny Oddział Ratunkowy, który w oławskim szpitalu na co dzień walczy z tym problemem. Tutaj słyszymy o wielokrotnych wyjazdach karetek do osób, które leżą na ulicy i wymagają interwencji, choć niekoniecznie medycznej. Ludzie jednak w pierwszym odruchu zwykle dzwonią na pogotowie. Odmrożenia, zasłabnięcia, zamroczenie alkoholem, pasożyty, brud, mnóstwo bakterii – z tym wszystkim muszą się uporać załogi karetek, bo zarówno lekarze jak i ratownicy medyczni z pełnym zaangażowaniem jeżdżą do każdego przypadku. W momencie, gdy okazuje się, że przyjechali po prostu do osoby zaniedbanej, upojonej alkoholem, a do tego bezdomnej, zaczyna się problem.

– Karetka podczas takiej interwencji jest wyłączona z obsługi innych mieszkańców, więc nagły przypadek chorobowy może czekać dłużej na przyjazd lekarza – mówią zgodnie pracownicy SOR.

