Oławski Kogucik 126p będzie do wylicytowania podczas tegorocznego finału WOŚP

Święto dobroci przed nami. Co w Oławie i J-L? PROGRAM, SZCZEGÓŁY!

Dla dzieci małych i bez focha!

13 stycznia odbędzie się 27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze będą kwestować w całym kraju, także na ulicach naszego powiatu

Tegorocznym celem będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. W Polsce funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali. Swoim zasięgiem obejmują one teren całego kraju. W placówkach tego rodzaju szczególnie ważne jest nowoczesne, spełniające najwyższe standardy wyposażenie, które daje lekarzom i personelowi medycznemu jak najlepsze możliwości diagnozy i leczenia najtrudniejszych przypadków.

– W ostatnich latach nasza fundacja skupiała się na wspomaganiu znajdujących się w trudnej sytuacji szpitali i oddziałów opieki podstawowej – mówi Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, członek zarządu i dyrektor ds. medycznych Orkiestry. – Mając za sobą rekordowe finały, kupiliśmy wiele tysięcy urządzeń dla oddziałów pediatrycznych oraz podstawowych oddziałów neonatologicznych w całej Polsce. Cały czas zresztą realizujemy zakupy m.in. właśnie dla oddziałów noworodkowych. Przez ten czas jednak dostawaliśmy coraz większą liczbę próśb o pomoc, często błagalnych, z oddziałów specjalistycznych. Braki dotyczą tych najnowocześniejszych, a zarazem najdroższych urządzeń, na których zakup nie zawsze stać jest samorząd, a środki pozyskane w ramach dotacji unijnych wykorzystywane są na „łatanie” bardziej istotnych potrzeb. Tymczasem na świecie obserwujemy znaczący postęp w medycynie, a zwłaszcza w diagnostyce. Na rynek trafiają coraz to nowsze, bardzo drogie urządzenia, które zarazem oferują kosmiczne możliwości diagnozy i szybkości w podejmowaniu leczenia. Kupując taki właśnie sprzęt mamy możliwość po raz kolejny podnieść poziom opieki nad chorymi dziećmi w Polsce.

Oprócz zbiórki publicznej finał WOŚP będzie umożliwiał także wsparcie celu poprzez przekazanie darowizny kanałami elektronicznymi. Po raz 19 uruchomiony zostanie serwis aukcji internetowych. Wpłatę na Finał będzie można przekazać za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej wpłacam.wosp.org.pl, serwisu Facebook, karty płatniczej, poprzez wysłanie esemesa oraz przez wiele innych elektronicznych metod wsparcia.

Jelcz-Laskowice

Mieszkańcy J-L mogą się przyszykować na cały weekend z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Sobota będzie dniem pełnym sportowych emocji. Na wszystkich zaplanowanych tego dnia wydarzeniach w Centrum Sportu i Rekreacji będą wolontariusze z puszkami, dzięki czemu będzie można wspomóc finał WOŚP. O 12:00 rozpocznie się zumba z Dominiką Bator-Wróbel. O 14:00 będzie można zobaczyć mecz kadetek TS Fauracia Volley Jelcz-Laskowice vs MKS Chełmiec Wałbrzych. O 17:00 zagrają seniorzy „Volleya”. Ich przeciwnikiem będzie ekipa Pogoni Góra. O 20:00 za to odbędzie się charytatywny mecz futsalu, w którym zmierzą się samorządowcy ze sztabowcami fundacji WOŚ. Emocje gwarantowane!

Niedzielę w hali CSiR o 13:00 rozpoczną jasełka Publicznego Przedszkola nr 2. Pół godziny później dzieci będą mogły wziąć udział w zabawach przygotowanych przez firmę Trele Morele. O 14:00 zagra zespół „Świtezianie”. Później odbędą się jeszcze koncerty „Viva La Musica”, „Canzonetta” i Marvikal. Na koniec wystąpią Martyna Jakubowicz i gwiazda wieczoru – zespół „Akurat”, znany z utworów zaliczanych do czołówki polskich protest songów, m.in.: „Do prostego człowieka”, czy „Wiej-ska”, oraz takich utworów jak „Lubię Mówić z Tobą” czy „Hahahaczyk” (Dyskoteka Gra). „Akurat” jest jednym z pierwszych zespołów, które zdobyły swoją pozycję bez wsparcia dużych mediów. Status gwiazdy sceny niezależnej zdobył trzykrotnym występem na Przystanku Woodstock. W trakcie dnia będzie można również skosztować domowych ciast czy skorzystać z malowania twarzy. Tradycyjnie będą się odbywały licytacje. Do wylicytowania są m.in. samochód toyota na weekend, oryginalna czapka Gazoo Racing, japońskie herbaty, voucher na naukę języka angielskiego, voucher na organizację urodzin dla dzieci, plakat koncertu zespołu Kombii z podpisami muzyków, płyty CD (Big Cyc, Kapela Timingeriu, Enej), czapeczki, smycze i książkę „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego nadesłaną od prezydenta Andrzeja Dudy.

Oława

W sobotę 12 stycznia Termy Jakuba zapraszają na nocne pływanie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Maraton rozpocznie się o godz. 22:00 i potrwa 4 godziny. Koszt to tylko 1 zł plus ewentualne datki według uznania. Nie zabraknie muzyki i dobrej zabawy!

13 stycznia centrum wydarzeń przeniesie się na oławski Rynek, ale 161 wolontariuszy będzie kwestować na ulicach całego miasta. Impreza rozpocznie się o godz. 13:00. Organizatorzy szykują symulator dachowania, alpaki, pokazy grupy zmilitaryzowanej, gorące kiełbaski, krwiobus, figloraj dla dzieci i loterię fantową.

Na scenie wystąpią: Gate of Heaven, studio piosenki Kamili Bakalarczyk, Princess – Music of Heaven. Gwiazdą wieczoru, która koncert rozpocznie o 18:30, będzie Szymon Wydra – wokalista, gitarzysta, kompozytor i poeta. Założyciel i lider zespołu Carpe Diem. Finalista pierwszej edycji konkursu „Idol”. Z zespołem wystąpił na licznych festiwalach i przeglądach regionalnych i ogólnopolskich zdobywając tam nagrody i wyróżnienia.

O 18:00 i 19:45 zapraszamy na licytacje. Do kupienia będą m.in. Oławski Kogucik 126p, Ławeczka Dobrych Serc, sesja zdjęciowa, wycieczka do Parlamentu Europejskiego, karnety do Term Jakuba, siłowni Wellness i Centrum Sztuki, piłka Śląska Wrocław.

Wolontariuszami są głównie harcerze i zuchy hufca ZHP. Niektóre kawiarnie i restauracje poczęstują ich ciepłą herbatą. Są to: Mc Donalds, Na Fali, Cafe Mania, Przystanek Kawka, Restauracja Starobrzeska, Kulinarna Enklawa, Piekarnia Familijna (za okazaniem bonu).

Zabezpiecza dziury, o których inni nie myślą

Co roku przed finałem WOŚP w internecie przelewa się fala hejtu w kierunku Jurka Owsiaka i Fundacji. Ważny głos na ten temat za pośrednictwem Facebooka zabrała mieszkanka naszego powiatu Dorota Gudaniec – szefowa „Krok po Kroku”, mama Maxa chorego na padaczkę lekooporną. Kto lepiej zna środowisko służby zdrowia niż mama dziecka, które spędza tam wiele czasu?

– Zastanawiam się, o co w tym wszystkim chodzi? – mówi na kilkuminutowym nagraniu. – Staram się wejść w buty człowieka, który myśli, że skoro Jurek Owsiak ma kilka procesów na karku, to jest złym człowiekiem. Staram się przyjąć do wiadomości argumenty jego przeciwników i względnie je szanować. Nie widzę jednak specjalnie sensu w tym, żebyśmy wszyscy próbowali się wzajemnie przekonywać, że Jurek nic dobrego nie zrobił. Jeśli się temu przyjrzymy, zobaczymy 27 lat ratowania służby zdrowia. Ktoś powie, że jest to zadanie państwa i Jurek niczego nie musi robić. Zastanówmy się jednak, czy są wśród nas w ogóle osoby, które ani razu nie musiały z tego sprzętu skorzystać? Czy są takie osoby, które nigdy nie widziały czerwonego serduszka na jakimkolwiek sprzęcie w szpitalu? Czy te sprzęty są kompletnie niepotrzebne i bez nich dałoby się obejść? Ostatecznie pewnie tak, bo można spać przez kilka miesięcy na karimacie, pilnując chorego dziecka. Jaki to problem, żeby rodzic przez dziesięć miesięcy siedział przy dziecku na krzesełku? Krzesło nie ratuje życia! Jurek zapełnia jednak te dziury, o których inni nie myślą. Na które brakuje funduszy. Czy nie powinniśmy być dla siebie bardziej życzliwi? Nie jestem sądem, żeby oceniać postępowanie ludzi. Fakty są jednak takie, że Jurek jest człowiekiem, który od ponad 25 lat mobilizuje społeczeństwo, wywołuje mnóstwo radości i uśmiechu. Wokół idei konsoliduje miliony ludzi. (…) Przejdźmy na poziom życzliwości i miłości. Mamy w sobie te pokłady. Przestańmy skakać sobie do gardeł tylko dlatego, że mamy inne poglądy. Zobaczmy pozytywy. Poczujmy atmosferę tego, co jest dobre. Nie musimy żyć w bagnie. Możemy sobie fajnie zorganizować życie, ale zacząć musimy przede wszystkim od siebie.

Również gramy!

Na Allegro można wylicytować stronę w naszej gazecie do swojej dyspozycji. Dochód z licytacji zasili konto finału WOŚP. Wspólnie z firmą CreateWWW organizujemy jeszcze jedną aukcję. Tym razem do zdobycia jest kod rabatowy na budowę strony internetowej.

Linki do naszych aukcji:

Strona w naszej gazecie: https://charytatywni.allegro.pl/strona-do-twojej-dyspozycji-w-gazecie-powiatowej-i8691637

Kod rabatowy na budowę strony internetowej: https://charytatywni.allegro.pl/kod-rabatowy-na-budowe-strony-internetowej-i8693806

Aukcje można też znaleźć hasłowo, wpisując na stronie www.allegro.pl „Strona do Twojej dyspozycji w „Gazecie Powiatowej” lub „Kod rabatowy na budowę strony internetowej”.

