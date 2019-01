Fot. Adam Polit

Masakra dzików?

Jak wygląda sytuacja w powiecie oławskim? Nie będzie dodatkowego sanitarnego odstrzału dzika

Jak się dowiedzieliśmy się w Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu będą się odbywać zaplanowane polowania, które prowadzone są co roku. Mają one na celu zmniejszenie populacji tych zwierząt do jednego dzika na 10 kilometrów kwadratowych, i są to ustalenia międzyresortowe w ramach rozporządzenia, które jest realizowane od trzech lat. Na Dolnym Śląsku nie ma ognisk afrykańskiego pomoru świń, więc dodatkowe działania nie są potrzebne.

W międzyczasie głos zabrali naukowcy. Ponad 760 z nich podpisało się pod listem otwartym do premiera, w którym poddają w wątpliwość walkę z ASF polegającą na odstrzale dzików. List dostępny TUTAJ

