Zwolnił wicewójt! Radni piszą do premiera i wojewody

Pełniący obowiązki wójta gminy Oława Henryk Kuriata odwołał wicewójt Teresę Jurijków-Górską . Dlaczego? Czy będzie nowy wicewójt? O tym piszemy w najnowszym papierowym wydaniu „Powiatowej” w sprzedaży już dziś (9 stycznia) wieczorem. Od jutra dostępne będzie również e-wydanie gazety.

– Z niedowierzaniem oraz przerażeniem postrzegamy pracę Henryka Kuriaty – radni piszą list otwarty do wojewody i premiera, sugerując, że dla pełniącego obowiązki wójta nie liczy się dobro gminy, a jedynie „dobro jego osoby”.

Poniżej fragment listu:

Z dniem 26 listopada 2018 r. do naszej gminy – Gminy Oława, czasowo została wprowadzona osoba pełniąca obowiązki Wójta Gminy Oława. Z uwagi na fakt, że okoliczności sprawy, podjęte w tym celu kroki oraz stan prawny, stronnicza interpretacja przepisów prawa oraz nieadekwatna analiza stanu faktycznego, budzą nasze daleko idące wątpliwości i mamy w tej kwestii zdanie odrębne. Poważne wątpliwości pojawiły się w momencie powzięcia informacji o personaliach oraz kompetencjach, osoby powołanej do pełnienia funkcji w Naszej gminie – Gminie Oława. Do pełnienia obowiązków Wójta Gminy Oława został skierowany, nie kto inny tylko Henryk Kuriata, człowiek, który przegrał z kretesem wybory samorządowe we własnej, niewielkiej rolniczej i odległej Gminie Jordanów Śląski. Wyborcy tamtej gminy po czynach i złych doświadczeniach byłego już Wójta Henryka Kuriaty stanowczo powiedzieli w demokratycznych wyborach bezpośrednich NIE!

Tym oto sposobem Gmina Oława została „uszczęśliwiona” i do pracy Naszej Gminie został skierowany człowiek, który przegrał we własnej gminie. Henryk Kuriata nie posiada doświadczenia zdatnego w kierowaniu tak dużą gminą, jaką jest Gmina Oława.

Składamy zatem pytanie do Pana Wojewody, czym faktycznie kierował się, podejmując decyzję o osobie komisarza?

Niezależnie od okoliczności, postanowiliśmy przyjąć ten fakt. Nie akceptujemy takiej decyzji, nie godzimy się z nią, ponieważ Wójt Gminy Oława jest jeden, został bowiem wybrany w demokratycznie przeprowadzonych wyborach Państwa Prawa, jednak uznajemy, że skoro przyszedł człowiek, to należy mu pomóc w ujęciu dobra Gminy Oława. Tym bardziej, że Gmina Oława jest gminą bardzo prężną, przemysłową o ogromnej ilości przedsięwzięć o dużej skali inwestycji, pozyskującej środki unijne plasującej ją na piątym miejscu w regionie wśród samorządów. Z powątpiewaniem przyjęliśmy fakt, że człowiek ten nie oczekuje pomocy czy porady z naszej strony, jest wręcz niechętny do jej otrzymania.

Z niedowierzaniem oraz przerażeniem postrzegamy pracę Henryka Kuriaty i stwierdzamy, że po już tak krótkim okresie wychodzi na jaw jego nieumiejętność współpracy z ludźmi nie mówienie prawdy, zatajanie faktów, wprowadzanie w błąd mieszkańców, sołtysów oraz radnych…



