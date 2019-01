„Homs”, czyli syryjska kuchnia po oławsku

OŁAWA. Pamiętacie rodzinę z Syrii, którą trzy lata temu przyjął do siebie Tomasz Wilgosz? Właśnie zrobili kolejny krok – uruchomili lokal z syryjską kuchnią

W 2015 roku zaczęło się od maila, którego Tomasz Wilgosz rozesłał swoim znajomym:

– Przed chwilą studiowałem czytania na najbliższą niedzielę, gdy doszedłem do mocnych słów: „Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie (list Jakuba). Pomyślałem, że muszę w końcu do was napisać. 12 lipca przyjęliśmy rodzinę uciekinierów z Syrii.”

I słowo staje się ciałem od trzech lat. Perypetie Syryjczyków opisywaliśmy już w gazecie. Końcówka 2018 roku była jednak dla nich szczególna. Po próbie uruchomienia restauracji we Wrocławiu, pod koniec grudnia otworzyli lokal w Oławie, gdzie można kosztować syryjskiej kuchni. Gdzie? Na parterze tzw. „wieżowca". Jak się nazywa? „Homs" – bo z tego miasta, obecnie wciąż w ruinie, pochodzą. – Ale już od dawna to w Oławie czujemy się jak w domu, bo on jest teraz tutaj, gdy gdzieś wyjeżdżamy, tęsknimy do tego oławskiego – opowiada Carmen Salloum, której mąż Toni i szwagier Memos wzięli na siebie obowiązki zajmowania się nowo otwartym lokalem.

Falafel z hummusem i sałatką

Toni w akcji. Tak przygotowuje kawę po syryjsku, ale nie chce zdradzać, co do niej dodaje, żeby miała charakterystyczny smak Carmen wierzy, że syryjska kuchnia może być dla oławian interesująca

