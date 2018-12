Roman Kaczor pokazał na sesji koncepcję budowy ronda za Gajem Oławskim

Duże rondo za Gajem Oławskim?

Tak twierdzi Roman Kaczor, radny PO, który podczas sesji Rady Powiatu zaprezentował koncepcję budowy, chcąc wyjaśnień od starosty Zdzisława Brezdenia

– Czy wie pan coś o budowie potężnego ronda za Gajem Oławskim? – dopytywał

– Nie uzgadniano ze mną takich koncepcji, nic mi na ten temat nie wiadomo, postaram się dowiedzieć czegoś w tej materii – odpowiedział starosta.

– Jako gospodarz powiatu powinien był pan wiedzieć! – emocjonował się Kaczor. – To nowy projekt budowy ronda, bo z sierpnia 2018 roku! A pan nic nie wie?

– To, że są przygotowywane jakieś wersje analityczne, koncepcje, to jedno, a dokładne uzgodnienie pewnych działań to drugie – ripostował starosta. – Z tego, co widzę, to jest na terenie gminy Oława i nie ma tam styku z drogami powiatowymi. Proszę mi wierzyć, że DSDiK, a to oni są pewnie autorem tego opracowania, nie musi uzgadniać pewnych rzeczy z powiatem, ponieważ nie ma tam dróg powiatowych. Jeżeli tego typu rzeczy były uzgadnianie przez gminę, bo leży to na jej terenie, to trzeba pytać o to wójta. Ja nic na ten temat jeszcze nie wiem. Być może, skoro jest to świeża sprawa, pismo dotyczące tego projektu jeszcze do nas wpłynie. Pan to zasygnalizował, więc ja się zainteresuję i będę mógł coś więcej powiedzieć.

– To już jest wysyłane do właścicieli gruntów, do uzgodnienia, to naprawdę aktualna sprawa – kontynuował radny PO.

– Jeszcze raz panu tłumaczę, że każdy powiat, każdy starosta, wie, jakie są jego zadania i nie może wchodzić w kompetencje nikogo innego! Jeżeli nie ma tam miejsc związanych z naszymi nieruchomościami powiatowymi, to do nas tego typu informacje nie będą przekazywane. Jeżeli by się zdarzyło, że są tam miejsca styku naszych nieruchomości powiatowych, a pewno nie ma, skoro informacja o rondzie do nas nie doszła, to takiej wiedzy nie mamy. Ja nie jestem strażakiem, który ma gasić jakieś pożary! Jeżeli jest taki problem na etapie uzgodnień, będziemy to sprawdzać i weryfikować, bo jeśli jest tam jakaś nasza nieruchomość, to powinnyśmy o nowej inwestycji wiedzieć, a jeżeli nie ma, to sprawa jasna…

