Zbliża się otwarcie KFC!

OŁAWA. Restauracja znanej sieci już za chwilę będzie dostępna dla pierwszych gości

Z informacji uzyskanych z biura prasowego AmRest wynika, że otwarcie lokalu odbędzie się na przełomie roku. Jak pisze Adrian Wnęk, koordynator ds. PR restauracja będzie z tzw. Drive Thru (zamówienie można odebrać nie wychodząc z auta), natomiast chętni do zjedzenia posiłków w środku restauracji będą mogli korzystać z przylegającego parkingu. Kolejne miesiące mają przynieść jeszcze jedną usługę czyli dostawę do domu. Już trwa rekrutacja do lokalu, poszukiwani są kucharze, pracownicy serwisu czy osoby związane z bezpośrednią obsługą klienta. Z okazji otwarcia będę przewidziane niespodzianki. Budowa restauracji przy rondzie obok Nowego Górnika na wyjeździe z Oławy dobiega końca.



