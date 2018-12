Fot. Agnieszka Herba

Będzie „szklanka” na drogach! Jedź ostrożnie

Powiat. W nocy z 11 na 12 grudnia i nad ranem będzie bardzo ślisko. Temperatura spadnie poniżej zera, deszcz który padał dziś przez cały dzień, zamieni się w lód.

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego na podstawie danych z IMGW we Wrocławiu, ostrzega przed oblodzeniem dróg i chodników.

Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni. Wydano ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia, które obowiązuje do 12 grudnia do 9.00. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 75%.

