Zatrudnię od zaraz…

OŁAWA. Powiat. Rynek pracy w Polsce przechodzi okres, z którym nie mieliśmy do czynienia od początku 1989 roku. Mamy obecnie bardzo niskie bezrobocie i niewielką liczbę ludzi gotowych do podjęcia pracy. Powiat oławski na tle całego kraju wyróżnia się jeszcze niższym bezrobociem niż średnie. Jak tę sytuację widzą pracodawcy, pracownicy i Powiatowy Urząd Pracy?

Najwięksi pracodawcy w powiecie traktują obecny stan jako wyjątkowo trudne wyzwanie. Przedstawicielka działu personalnego firmy Electrolux (nie chciała się przedstawić) powiedziała nam, że bez osób przyjezdnych i obcokrajowców ciężko byłoby utrzymać stałą produkcję w zakładzie. Stąd około 400 osób stanu zatrudnienia to obcokrajowcy, a 60-70 % pochodzi spoza Oławy. Dojeżdżają z wielu miejscowości okalających nasz powiat. Jeśli chodzi o współpracę z urzędami pracy, poprawia się ona, lecz problemem są osoby, które trafiają na rekrutację, ale tak naprawdę nie chcą pracować, tylko „odhaczyć” proces rekrutacji. Jak jest w innych firmach w powiecie oławskim? Artykuł w całości dostępny jest w e-wydaniu gazety: https://eprasa.pl/news/gazeta-powiatowa-wiadomo%C5%9Bci-o%C5%82awskie/2018-11-29

