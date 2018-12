Do więzienia za rasizm. Kara już prawomocna

Oława. Sąd nakazał publikację wyroku w papierowym wydaniu „Powiatowej”, przypominamy więc sprawę, o której pisaliśmy w sierpniu

*

3 grudnia 2017 roku 30-letni Mateusz W. i 26-letni Piotr M. około 2:00 w nocy wracali pijani do domu po imprezie. Zatrzymali się przy zamkniętym lokalu z kebabem. W środku był właściciel. Nasikali na lokal. Mateusz W. wykonał w stronę Egipcjanina gest podrzynania gardła. Do tego obaj słownie znieważyli go na tle rasowym. Podobna sytuacja miała się powtórzyć jeszcze 13 grudnia 2017 roku. Elamrosey powiedział „dość” i skierował sprawę do sądu.

**

Wyrok sądu był surowszy niż wola prokuratury. Mateusz W. otrzymał karę dziesięciu miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę. Piotr M. został ukarany jedynie grzywną. Zdaniem sądu sprawa nie budziła żadnych wątpliwości. Sąd zastosował też dodatkowy środek karny w postaci nakazu publikacji orzeczenia w „Gazecie Powiatowej – Wiadomości Oławskie”. Podanie wyroku do publicznej wiadomości, wraz z imieniem i nazwiskiem sprawcy, ma pełnić rolę prewencyjną. Koszty publikacji będą musieli pokryć sprawcy.

***

Więcej przeczytasz w e-wydaniu, tutaj publikujemy w całości wyrok sądu: https://eprasa.pl/news/gazeta-powiatowa-wiadomo%C5%9Bci-o%C5%82awskie/2018-11-29

Kategoria artykułu: Ważne