Maciej W. nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu

Zaatakował, a potem dostał nożem? Wiele niewiadomych na początku procesu

Jelcz-Laskowice. Pierwsza rozprawa. Myślał, że to Ukrainiec, nie wiedział, że to Włoch. Maciej W. stanął przed sądem. Odpowie za przemoc na tle narodowościowym?

– Po chwili podbiegł mężczyzna z niebieskiej koszulce i kucnął między koszykami sklepowymi, jakby chciał się schować – zeznawała mieszkanka Jelcza-Laskowic. – Za nim przybiegł jeden z tych, których widziałyśmy przy stacji benzynowej. Rzucił rowerem tak, by uderzył on w mężczyznę, który się chował. W pewnym momencie koleżanka zauważyła, że jeden z nich miał nóż…

