Napisz list, zmień czyjeś życie!

Maraton pisania listów Amnesty International. W Oławie też można napisać listy. Czytelniczki proszą o nagłośnienie akcji.

O co chodzi w tym wydarzeniu? – Maraton Pisania Listów odbywa się co roku w okolicach, kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Podczas wydarzenia mobilizujemy ludzi na całym świecie do solidarnego przeciwstawienia się naruszeniom praw człowieka – czytamy na www.maraton.amnesty.org.pl. – Iskra odwagi jest w każdym z nas. Możemy zabrać głos w słusznej sprawie. Możemy wysłać tweeta. Możemy protestować. Możemy napisać list. Możemy działać razem ramię w ramię z obrońcami i obrończyniami praw człowieka, by walczyć z niesprawiedliwością i budować bardziej sprawiedliwy świat. W tym roku podczas Maratonu będziemy pisać listy w sprawie obrończyń praw człowieka z 10 państw. To kobiety, które odważnie przeciwstawiają się łamaniu praw człowieka, a teraz same potrzebują naszego wsparcia. Więcej tutaj: https://maraton.amnesty.org.pl/



Na facebooku pojawiło się wydarzenie organizowane w Oławie. Szczegóły: https://www.facebook.com/events/297078467798322/

Kategoria artykułu: Ważne