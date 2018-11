Nasza przeszłość to nie bajka. ZOBACZ VIDEO!

Domaniów. Łączymy pokolenia. 18 grudnia promowano pierwszą w historii gminy książkę kulinarną z przepisami wszystkich 10 kół gospodyń wiejskich działających w gminie Domaniów. Spotkanie połączono z premiera filmu dokumentalnego „Z pokolenia na pokolenie”, który ma być pamiątką dla potomnych

– Utrwalenie kulturalnego dziedzictwa naszej gminy było od dawna marzeniem wielu osób – mówi Magdalena Wiżgała, dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa. – W naszej gminie jest 10 kół gospodyń wiejskich, które swoimi talentami kulinarnymi zachwycają podczas pokazów stołów wielkanocnych, bożonarodzeniowych czy ważnych uroczystości gminnych. To dzięki nim gmina słynie z gościnności i dobrego jedzenia, a myśl o niej przywodzi stare przysłowie „Gość w dom, Bóg w dom”. Wynika to z wychowania i przekazywania tradycji, także kulinarnych. Panie często prezentują potrawy, których receptury otrzymały od swoich mam i babć. Dlatego zależało nam, by zebrać to w jedną publikację, utrwalić i mieć się czym chwalić.

Oprócz tej wyjątkowej książki kulinarnej pt. „Jak to smakuje", Centrum wydało okolicznościowy kalendarz na rok 2019 ze zdjęciami poszczególnych KGW i krótkimi rysami historycznymi o każdym z nich. Na tym nie koniec niespodzianek. Spotkanie promocyjne książki było też premierą filmu dokumentalnego „Z Pokolenia na pokolenie" , który w bardzo ciekawy sposób – momentami wzruszający, innym razem zabawny – opowiada powojenną historię gminy i jej mieszkańców. Jego najciekawszym i najcenniejszym elementem są wywiady z mieszkańcami, którzy przed laty z różnych stron i przyczyn przyjechali w okolice Domaniowa i tu się osiedlili. Wśród nich przesiedleńcy z Kresów Wschodnich, którzy do dziś kultywują przywiezione ze sobą tradycje i przekazują je młodym pokoleniom.



