W maju 2017 roku podpisano kontrakt na dostawę samochodów dla wojsk obrony terytorialnej. Umowa opiewała na około 500 mln złotych. Wszystko wskazuje na to, że niebawem "Jelcz" zrealizuje kolejny wielomilionowy kontrakt

Nawet 750 milionów? Kolejny kontrakt w drodze

Jelcz-Laskowice. Nowe zamówienie. Spółka „Jelcz” wykona kolejne pojazdy dla wojska

*

Jak informuje portal defence24.pl Inspektorat Uzbrojenia prowadzi postępowanie na dostawy samochodów Jelcz 442.32 do Wojska Polskiego. Zamówienie podstawowe opiewa na 473 pojazdy, a po wykorzystaniu opcji może wzrosnąć do nawet 888 wozów.

Prowadzone przez IU postępowanie dotyczy dostawy pojazdów w latach 2019-2022. Umowa ma być podpisana jeszcze w 2018 roku, ewentualnie w pierwszym kwartale 2019. W ramach zamówienia podstawowego planowany jest zakup 473 pojazdów w wersji skrzyniowej, kolejne 415 może trafić do wojska w ramach tak zwanego „prawa opcji”. Spośród tych ostatnich, 302 to samochody w wersji skrzyniowej, a pozostałe będą mogły stanowić podstawę do zabudów specjalistycznych.

*

Oprócz tego umowa ma obejmować pakiet logistyczny. IU zdecydował się na negocjacje z jednym wykonawcą, bo chodzi o kontynuowanie dostaw sprzętu znajdującego się już na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. – Pozyskanie pojazdów innej marki, ze względu na ich niekompatybilność, spowoduje konieczność tworzenia nowego systemu zabezpieczenia eksploatacji, zgromadzenia technicznych środków materiałowych na potrzeby użytku bieżącego, jak również zapasu wojennego, zakupu urządzeń diagnostycznych oraz warsztatowych, przeszkolenia instruktorów i mechaników, a także nowego wyposażenia bazy dydaktyczno-szkoleniowej – czytamy w dzienniku urzędowym. – W efekcie przełoży się to bezpośrednio na duże trudności natury technicznej oraz logistycznej w użytkowaniu i utrzymaniu przedmiotowego sprzętu.”.

*

Samochody Jelcz 442.32 są wprowadzane w wojsku w celu zastąpienia pojazdów Star 266 i 660. Pierwsza umowa na ich dostawy podpisana została jeszcze w 2013 roku. W jej ramach pozyskano 910 pojazdów, za 674 mln zł. Drugi kontrakt, zawarty m.in. z myślą o formowanych Wojskach Obrony Terytorialnej obejmował maksymalnie 500 pojazdów, w tym 97 w ramach zamówienia gwarantowanego i 403 w ramach prawa opcji. Jego wartość wyniosła 81,5 mln złotych w części gwarantowanej, a w przypadku wykorzystania opcji jeszcze 420 mln.

*

Szacuje się, że negocjowany kontrakt, który niebawem zostanie podpisany, może opiewać na kwotę około 650-750 mln.

***

Samochód skrzyniowy marki „Jelcz” 442.32 jest pojazdem specjalnym przystosowanym do wymagań wojska. Układ napędowy 4×4, gotowy do jazdy po drogach o twardej nawierzchni oraz jazdy w różnych warunkach terenowych. Posiada zdolność pokonywania przeszkód wodnych do głębokości 1,2 m. Ma możliwość pracy w zakresie temperatur od -30°C do +50°C.

*

Posiada zabudowaną skrzynię ładunkową przeznaczoną do przewożenia ładunków luzem i na paletach. Skrzynia przystosowana do przewożenia kontenera ISO 10-stopowego.

*

650-750 mln zł na tyle może opiewać negocjowany kontrakt

(kt)

Kategoria artykułu: Ważne